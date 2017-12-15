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دك مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته وقتلى وجرحى في صفوفهم بعمليات نوعية
[15/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
دكت القوة الصاروخية والمدفعية مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات، فيما نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن صاروخية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السودانيين في قطاع العارضة بجيزان بصلية من صواريخ الكاتيوشا محققة إصابات مباشرة، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في منفذ الطوال، وتم إعطاب آلية عسكرية سعودية في الرمضة.

وفي عسير  دكت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في الربوعة وقلل الشيباني.

وأفاد المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للجنود السعوديين في رقابة السديس والمخروق وفي رقابة نهوقة بنجران تزامن معها تمشيط بالأسلحة المتوسطة، كما تم استهداف تجمعات للمرتزقة في منفذ الخضراء بقذائف المدفعية.

وفي محافظة الجوف نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان في سائلة صقر ووادي شواق ونوبة صابر بمديرية الغيل أسفرت عن خسائر بشرية في صفوفهم.

وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة في كمين نفذته وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان الشعبية في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف ، فيما نفذ الجيش واللجان عملية إغارة على مواقع المرتزقة في تبة القناصين والغرفة والزرقة بمديرية المصلوب وكبدوهم خسائر بشرية.

في حين استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة غرب معسكر السلان وتباب الجروف بالمديرية نفسها.

وأشار المصدر إلى مصرع وجرح عدد من مرتزقة العدوان في عملية هجومية على مواقعهم في جبل قهبان بجبهة حمير في مديرية مقبنة بمحافظة تعز.

وبيّن المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية أفشلوا محاولة تسلل لمرتزقة العدوان باتجاه تبة المحضار في جبهة الضباب وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

كما تم تدمير شاحنة للمرتزقة محملة بالأسلحة بصاروخ موجه في جبهة يختل بمديرية المخا ، وكذا تدمير مدرعة تابعة لهم غرب جبل ريشان بمديرية موزع.

وفي جبهة نهم شن أبطال الجيش واللجان الشعبية هجوماً على مواقع المرتزقة في يام.

وحسب المصدر تم استهداف آلية محملة بمرتزقة العدوان بصاروخ موجه في تبة المطار بمديرية صرواح محافظة مأرب، مؤكداً قنص ستة من المرتزقة في مناطق متفرقة بالمديرية كما تم قنص آخر في جبهة الساق بمديرية عسيلان محافظة شبوة.

 واستهدف قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي.
سبأ
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