تدشين صرف المساعدات الغذائية لأكثر من 86 ألف أسرة بمحافظة صعدة

صعدة - سبأ :

دشن مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية اليوم صرف المساعدات الغذائية لـ 86 ألفاً و 520 أسرة بمحافظة صعدة ضمن مشروع الطوارئ رقم (201068) خطة شهر ديسمبر2017م .



وأوضح مدير عام مشروع التغذية المدرسية حمود الأخرم أن هذه المساعدات مقدمة من برنامج الأغذية العالمي و تستهدف 86 ألفاً و 520 أسرة بما يعادل 519 ألفاً و 120 فرداً موزعين على 12 مديرية هي : باقم - قطابر- منبه- ساقين - الحشوه - كتاف والبقع- حيدان - غمر- مجز - سحار - الصفراء- صعدة .



ولفت إلى أنه سيتم صرف المساعدات يدا بيد للمستفيدين من خلال لجان صرف مركزية و محلية لضمان وصولها إلى مستحقيها بأيسر الطرق بهدف التخفيف من المعاناة التي يعيشها المواطنون جراء الظروف الإنسانية الصعبة خصوصا في هذه الأيام.



حضر التدشين مدير فرع المشروع بالمحافظة زيد حجر .

[14/ديسمبر/2017]سبـأ