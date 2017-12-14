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تدشين صرف المساعدات الغذائية لأكثر من 86 ألف أسرة بمحافظة صعدة
[14/ديسمبر/2017]
صعدة - سبأ :

دشن مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية اليوم صرف المساعدات الغذائية لـ 86 ألفاً و 520 أسرة بمحافظة صعدة ضمن مشروع الطوارئ رقم (201068) خطة شهر ديسمبر2017م .

وأوضح مدير عام مشروع التغذية المدرسية حمود الأخرم أن هذه المساعدات مقدمة من برنامج الأغذية العالمي و تستهدف 86 ألفاً و 520 أسرة بما يعادل 519 ألفاً و 120 فرداً موزعين على 12 مديرية هي : باقم - قطابر- منبه- ساقين - الحشوه - كتاف والبقع- حيدان - غمر- مجز - سحار - الصفراء- صعدة .

ولفت إلى أنه سيتم صرف المساعدات يدا بيد للمستفيدين من خلال لجان صرف مركزية و محلية لضمان وصولها إلى مستحقيها بأيسر الطرق بهدف التخفيف من المعاناة التي يعيشها المواطنون جراء الظروف الإنسانية الصعبة خصوصا في هذه الأيام.

حضر التدشين مدير فرع المشروع بالمحافظة زيد حجر .

سبـأ
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