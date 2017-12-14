[14/ديسمبر/2017]
عسير - سبأ :
استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في عدد من المواقع بعسير ونجران ، فيما تم إعطاب آلية عسكرية سعودية في جيزان .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات للجنود السعوديين في الربوعة وقلل الشيباني بعسير .
وفي نجران أشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في رقابة السديس والمخروق و في رقابة نهوقة تزامن معها تمشيط بالأسلحة المتوسطة ، كما استهدف قصف مدفعي تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في منفذ الخضراء .
وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف مواقع الجيش السعودي في رقابة السديس وموقع المخروق وطلعة رجلا بنجران .
ولفت المصدر إلى إعطاب آلية عسكرية سعودية في الرمضة بجيزان .
وأكد المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن خمس غارات على قرية حامضة ، فيما أطلق طيران الأباتشي 12 صاروخاً على الحثيرة في جيزان .
سبـأ