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آخر تحديث: الخميس، 14 - ديسمبر - 2017 الساعة 10:23:55م
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القوة الصاروخية والمدفعية تدك مواقع العدو في عسير ونجران
[14/ديسمبر/2017]
عسير - سبأ :

استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في عدد من المواقع بعسير ونجران ، فيما تم إعطاب آلية عسكرية سعودية في جيزان .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات للجنود السعوديين في الربوعة وقلل الشيباني بعسير .

وفي نجران أشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في رقابة السديس والمخروق و في رقابة نهوقة تزامن معها تمشيط بالأسلحة المتوسطة ، كما استهدف قصف مدفعي تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في منفذ الخضراء .

وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف مواقع الجيش السعودي في رقابة السديس وموقع المخروق وطلعة رجلا بنجران .

ولفت المصدر إلى إعطاب آلية عسكرية سعودية في الرمضة بجيزان .

وأكد المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن خمس غارات على قرية حامضة ، فيما أطلق طيران الأباتشي 12 صاروخاً على الحثيرة في جيزان .

سبـأ
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