محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القوة الصاروخية والمدفعية تدك مواقع العدو في عسير ونجران عسير - سبأ :

استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في عدد من المواقع بعسير ونجران ، فيما تم إعطاب آلية عسكرية سعودية في جيزان .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات للجنود السعوديين في الربوعة وقلل الشيباني بعسير .



وفي نجران أشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في رقابة السديس والمخروق و في رقابة نهوقة تزامن معها تمشيط بالأسلحة المتوسطة ، كما استهدف قصف مدفعي تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في منفذ الخضراء .



وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف مواقع الجيش السعودي في رقابة السديس وموقع المخروق وطلعة رجلا بنجران .



ولفت المصدر إلى إعطاب آلية عسكرية سعودية في الرمضة بجيزان .



وأكد المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن خمس غارات على قرية حامضة ، فيما أطلق طيران الأباتشي 12 صاروخاً على الحثيرة في جيزان .

سبـأ [14/ديسمبر/2017]سبـأ