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عملية هجومية و تدمير شاحنة أسلحة ومدرعة للمرتزقة في تعز
[14/ديسمبر/2017]
تعز - سبأ :

نفذ الجيش واللجان الشعبية اليوم عملية هجومية على مواقع لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي واستهدفوا شاحنة أسلحة ومدرعة تابعة لهم بمحافظة تعز.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في عملية هجومية على مواقعهم في جبل قهبان بجبهة حمير في مديرية مقبنة .

وأوضح المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية أفشلوا محاولة تسلل لمرتزقة العدوان باتجاه تبة المحضار في جبهة الضباب وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وأشار المصدر إلى تدمير شاحنة للمرتزقة محملة بالأسلحة بصاروخ موجه في جبهة يختل بمديرية المخا ، كما تم تدمير مدرعة تابعة لهم غرب جبل ريشان بمديرية موزع .

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