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آخر تحديث: الخميس، 14 - ديسمبر - 2017 الساعة 09:01:23م
الرئيس الصماد يوجه بمتابعة سير العمل بالوزارات والمؤسسات
وجه الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى حكومة الإنقاذ الوطني بوضع خطة للنزول الميداني للإطلاع على سير العمل ومستوى الانضباط في عدد من الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة.
موسكو: نرفض ذرائع واشنطن بشأن بقاء قواتها في سورية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه لن تجري إعادة جميع العسكريين الروس من سورية، مشيرا إلى بقاء قاعدتي حميميم وطرطوس.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1027 ) بقيمة 107 مليارات و518 مليوناً و320 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
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  محلي
رئيس الوزراء يعزي في وفاة الأديب الدكتور عبد الرحمن عثمان
[14/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأديب والأكاديمي والصحفي الدكتور عبدالرحمن عبدالخالق محمد عثمان، أستاذ الصحافة والاتصال الإعلامي بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة عدن، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الأدبي والأكاديمي.

ونوه رئيس الوزراء في البرقية بمسيرة الفقيد الإبداعية في المجال الأكاديمي والمجالين الأدبي والصحفي ودوره المشهود في تأسيس قسم الصحافة والإعلام بجامعة عدن، علاوة على ما أنجزه من دراسات بحثية مهمة عن تاريخ الصحافة اليمنية بخلاف إسهامه النوعي في تحرير صحيفة جامعة عدن .

وأكد أنه شخصيا فقد زميلا عزيزا ومميزا، كما فقدت مدينة عدن شخصية أدبية وأكاديمية فريدة من أبنائها ممن كان لهم بصمات هامة في المجالين الأكاديمي والأدبي وأيضا في المجال الصحفي .

وعبر الدكتور بن حبتور عن تعازيه الحارة ومواساته لأسرة الفقيد بهذا المصاب .. سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه وزملائه وطلابه بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
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