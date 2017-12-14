رئيس الوزراء يعزي في وفاة الأديب الدكتور عبد الرحمن عثمان [14/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأديب والأكاديمي والصحفي الدكتور عبدالرحمن عبدالخالق محمد عثمان، أستاذ الصحافة والاتصال الإعلامي بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة عدن، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الأدبي والأكاديمي.



ونوه رئيس الوزراء في البرقية بمسيرة الفقيد الإبداعية في المجال الأكاديمي والمجالين الأدبي والصحفي ودوره المشهود في تأسيس قسم الصحافة والإعلام بجامعة عدن، علاوة على ما أنجزه من دراسات بحثية مهمة عن تاريخ الصحافة اليمنية بخلاف إسهامه النوعي في تحرير صحيفة جامعة عدن .



وأكد أنه شخصيا فقد زميلا عزيزا ومميزا، كما فقدت مدينة عدن شخصية أدبية وأكاديمية فريدة من أبنائها ممن كان لهم بصمات هامة في المجالين الأكاديمي والأدبي وأيضا في المجال الصحفي .



وعبر الدكتور بن حبتور عن تعازيه الحارة ومواساته لأسرة الفقيد بهذا المصاب .. سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه وزملائه وطلابه بالصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

