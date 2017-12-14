[14/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
أدانت مؤسسة السجين الوطنية استهدف طيران العدوان مبنى الأسرى بمديرية شعوب أمانة العاصمة .
واعتبرت المؤسسة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه هذا العمل الإجرامي جريمة حرب ضد الإنسانية وانتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني وخصوصا الاتفاقية الثالثة من اتفاقيات جنيف بشأن أسرى الحرب.
وطالب البيان بتحييد السجون وأماكن الاحتجاز من أي استهداف عسكري باعتبارها منشآت محمية وفقا للقانون الدولي الإنساني .. مناشداً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إدانة هذه الجريمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة مرتكبيها والتعويض وضمان عدم تكرارها.
ودعا البيان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجريمة وإحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية .
سبأ