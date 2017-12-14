ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 14 - ديسمبر - 2017 الساعة 07:43:24م
الرئيس الصماد يوجه بمتابعة سير العمل بالوزارات والمؤسسات
وجه الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى حكومة الإنقاذ الوطني بوضع خطة للنزول الميداني للإطلاع على سير العمل ومستوى الانضباط في عدد من الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة.
موسكو: نرفض ذرائع واشنطن بشأن بقاء قواتها في سورية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه لن تجري إعادة جميع العسكريين الروس من سورية، مشيرا إلى بقاء قاعدتي حميميم وطرطوس.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1027 ) بقيمة 107 مليارات و518 مليوناً و320 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
آخر الأخبار:
أحزاب التحالف الوطني تدين قصف سجون الأسرى بمبنى الشرطة العسكرية
عملية هجومية على مواقع لمرتزقة العدوان بمنطقة يام في نهم
تدمير آلية عسكرية لمرتزقة العدوان ومصرع طاقمها بمديرية صرواح
ندوة حول القدس والصراع العربي الصهيوأمريكي بصنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أحزاب التحالف الوطني تدين قصف سجون الأسرى بمبنى الشرطة العسكرية
[14/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:


أدانت أحزاب التحالف الوطني الجريمة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي باستهدافه بعدة غارات سجون الأسرى من مرتزقة العدوان بمبنى الشرطة العسكرية بالعاصمة صنعاء .

واعتبرت أحزاب التحالف الوطني في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه المجزرة جريمة حرب لا تسقط بالتقادم .

وحملت دول العدوان المسئولية الأخلاقية والإنسانية عن هذه الجريمة التي سقط فيها العشرات ما بين قتيل وجريح ناهيك عن تضرر عدد من منازل المدنيين المحيطة بمبنى الشرطة العسكرية .

وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن مسلسل الجرائم التي ترتكبها دول العدوان بحق الشعب اليمني بكافة فئاته ومكوناته، كما تأتي على خلفية النجاحات التي تم إنجازها في صفقات التبادل للأسرى والتي حققت نجاحات ملموسة في أغلب المحافظات.

وأوضح البيان أن هذه الجريمة جاءت بعد عدة زيارات قامت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعدد من المنظمات الدولية العاملة في حقوق الإنسان إلى المبنى وتم إشعار المعنيين أن هذا المبنى مخصص لاحتجاز الأسرى .. مؤكدا أن الزيارات كانت متاحة ومسموحة لأهالي الأسرى المحتجزين وكان لديهم تواصلات مع أهاليهم ومع قيادات العدوان.

كما حملت أحزاب التحالف الوطني، الأمم المتحدة مسئولية التهاون والتواطؤ في دماء اليمنيين التي تسفك يوميا .

ودعت المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان تحمل المسؤولية الإنسانية والتاريخية لإدانة هذه الجريمة المروعة وفضح جرائم العدوان والضغط بكل الوسائل لإيقاف الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب اليمني بشكل يومي على مرأى ومسمع العالم.

سبأ
  المزيد من (محلي)
عملية هجومية على مواقع لمرتزقة العدوان بمنطقة يام في نهم
تدمير آلية عسكرية لمرتزقة العدوان ومصرع طاقمها بمديرية صرواح
ندوة حول القدس والصراع العربي الصهيوأمريكي بصنعاء
تنظيم التصحيح الشعبي الناصري يدين إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني
النقيب يطلع على أضرار العدوان في منازل المواطنين بحي هبره بمديرية شعوب
طيران العدوان يعاود شن غارتين على مديرية نهم
استشهاد 12 مواطنا بغارات لطيران العدوان استهدفت مناطق متفرقة بتعز
الرئيس الصماد يوجه بمتابعة سير العمل بالوزارات والمؤسسات
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي عدد من الشخصيات الجنوبية
الأرصاد يتوقع أن تخف شدة البرودة خلال الساعات القادمة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يعاود شن غارتين على مديرية نهم
[14/ديسمبر/2017]
استشهاد 12 مواطنا بغارات لطيران العدوان استهدفت مناطق متفرقة بتعز
[14/ديسمبر/2017]
المركز اليمني لحقوق الإنسان: استهداف العدوان للأسرى انتهاك لكل الأديان السماوية
[14/ديسمبر/2017]
استشهاد ثلاثة مواطنين بغارتين استهدفتا الطريق العام بمديرية رازح في صعدة
[14/ديسمبر/2017]
اللقاء المشترك: مجزرتا الأسرى ومقبنة انتهاك سافر للقوانين الدولية
[14/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by