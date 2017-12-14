محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أحزاب التحالف الوطني تدين قصف سجون الأسرى بمبنى الشرطة العسكرية





أدانت أحزاب التحالف الوطني الجريمة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي باستهدافه بعدة غارات سجون الأسرى من مرتزقة العدوان بمبنى الشرطة العسكرية بالعاصمة صنعاء .



واعتبرت أحزاب التحالف الوطني في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه المجزرة جريمة حرب لا تسقط بالتقادم .



وحملت دول العدوان المسئولية الأخلاقية والإنسانية عن هذه الجريمة التي سقط فيها العشرات ما بين قتيل وجريح ناهيك عن تضرر عدد من منازل المدنيين المحيطة بمبنى الشرطة العسكرية .



وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن مسلسل الجرائم التي ترتكبها دول العدوان بحق الشعب اليمني بكافة فئاته ومكوناته، كما تأتي على خلفية النجاحات التي تم إنجازها في صفقات التبادل للأسرى والتي حققت نجاحات ملموسة في أغلب المحافظات.



وأوضح البيان أن هذه الجريمة جاءت بعد عدة زيارات قامت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعدد من المنظمات الدولية العاملة في حقوق الإنسان إلى المبنى وتم إشعار المعنيين أن هذا المبنى مخصص لاحتجاز الأسرى .. مؤكدا أن الزيارات كانت متاحة ومسموحة لأهالي الأسرى المحتجزين وكان لديهم تواصلات مع أهاليهم ومع قيادات العدوان.



كما حملت أحزاب التحالف الوطني، الأمم المتحدة مسئولية التهاون والتواطؤ في دماء اليمنيين التي تسفك يوميا .



ودعت المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان تحمل المسؤولية الإنسانية والتاريخية لإدانة هذه الجريمة المروعة وفضح جرائم العدوان والضغط بكل الوسائل لإيقاف الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب اليمني بشكل يومي على مرأى ومسمع العالم.

سبأ [14/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ