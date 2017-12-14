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آخر تحديث: الخميس، 14 - ديسمبر - 2017 الساعة 07:43:24م
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تنظيم التصحيح الشعبي الناصري يدين إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني
[14/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ:

أدان تنظيم التصحيح الشعبي الناصري إعلان الإدارة الأمريكية القدس عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب، ونقل السفارة إليها.

وأكد التنظيم في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا القرار يؤكد بشكل قاطع الانحياز الأمريكي للعدو الصهيوني ومخالف للقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والتي تجمع على أن الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 م للأراضي الفلسطينية، غير شرعي.

وأشار البيان إلى أهمية مراجعة الدول العربية لعلاقاتها وتحالفاتها مع الولايات المتحدة وخاصة أنه بهذا القرار أدارت الولايات المتحدة ظهرها للدول العربية والإسلامية وأرضت الكيان الصهيوني.

وثمن البيان عاليا مواقف رئيس المجلس السياسي الأعلى تجاه القضية الفلسطينية بصورة عامة وتجاه القدس بشكل خاص .. داعيا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك القوي مع كافة الدول الأعضاء للضغط على الإدارة الأمريكية للتوقف عن هذا النهج العدائي للعرب والمسلمين والذي ستكون عواقبه وخيمة على المنطقة.

وطالب تنظيم التصحيح الشعبي الناصري الشعوب العربية والإسلامية بمقاطعة المنتجات الأمريكية كرد على الاستخفاف الأمريكي بالعرب والمسلمين .. حاثا الإدارة الأمريكية على مراجعة سياساتها بما يخدم مصالحها ومصالح المنطقة.

سبأ
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