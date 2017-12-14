عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الحكومة الفلسطينية تجدد مطالبتها بتوفير الحماية الدولية لشعبها القدس المحتلة - سبأ:

جددت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية مطالبة المجتمع الدولي بتدخل عاجل، وتوفير حماية دولية لأبناء الشعب في كافة الأراضي الفلسطينية، بسبب التصعيد الاحتلالي المستمر.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد أدان المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان له اليوم الخميس، اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين خلال الساعات الماضية، واقتحام جامعتي بيرزيت والقدس، والعبث بمقري الجامعتين ومصادرة محتويات وكتب ووثائق.



وشدد البيان على أن التصعيد الاحتلالي الإسرائيلي بات يتسع ليطال كل شيء في فلسطين ويهدد حياة أبناء الشعب بأشد المخاطر.



وأشار المتحدث الرسمي في بيانه إلى إطلاق النار والرصاص والغاز على المواطنين، وإلى حملات الاعتقال والملاحقة اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال ضد أبناء فلسطين، إضافة الى اقتحام المقدسات كما يحدث في المسجد الاقصى المبارك بشكل شبه يومي، واقتحام الجامعات والمساس بالمرافق الأكاديمية، كما جرى خلال الساعات الماضية من اقتحام مستنكر ومدان ومرفوض لجامعتي بير زيت والقدس، في تسجيل خرق وانتهاك صارخ وفاضح آخر لقائمة الأعراف والمنظومات والقوانين الدولية الذي تنتهجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

سبأ [14/ديسمبر/2017]سبأ