[14/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
اطلع رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي بأمانة العاصمة حمود النقيب اليوم على الأضرار التي تعرضت لها عدد من المنازل بحي هبرة القديمة بمديرية شعوب إثر استهداف طيران العدوان لمبنى الأسرى بالشرطة العسكرية.
وتفقد النقيب أحوال الموطنين في حي هبرة القديمة وما تعرضت له المنطقة من أضرار جراء القصف الجوي لطيران العدوان على المناطق الآهلة بالسكان في حي شعوب.
وجدد رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة إدانته واستنكاره لاستمرار تحالف العدوان في ارتكاب أبشع الجرائم الممنهجة بحق أبناء الشعب اليمني في ظل صمت دولي معيب وتخاذل من الأمم المتحدة.
ووجه الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بأمانة العاصمة بسرعة تقديم المساعدات الإغاثيه والإيوائية اللازمة للأسر المتضررة والنازحة في حي هبرة.
ودعا قيادة وزارة الصحة إلى تقديم الرعاية الكاملة للأسر المتضررة والنازحة بما يضمن معالجة المصابين وخاصة الحالات الخطيرة .. مشيداً بجهود وتفاعل الشخصيات الإجتماعية وأهالي حي هبرة القديمة والمواطنين في مساعدة المتضررين والنازحين وحصرهم.
سبأ