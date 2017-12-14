ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 14 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:14:22م
الرئيس الصماد يوجه بمتابعة سير العمل بالوزارات والمؤسسات
وجه الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى حكومة الإنقاذ الوطني بوضع خطة للنزول الميداني للإطلاع على سير العمل ومستوى الانضباط في عدد من الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة.
موسكو: نرفض ذرائع واشنطن بشأن بقاء قواتها في سورية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه لن تجري إعادة جميع العسكريين الروس من سورية، مشيرا إلى بقاء قاعدتي حميميم وطرطوس.
ارتفاع النفط بفعل تراجع المخزونات لكن تنامي الإنتاج يكبحه
ارتفعت أسواق النفط اليوم الخميس مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي لكن تنامي الإنتاج حد من مكاسب الأسعار لتظل أقل بكثير من أعلى مستوياتها لعام 2015 الذي بلغته في وقت سابق هذا الأسبوع.
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
آخر الأخبار:
الحكومة الفلسطينية تجدد مطالبتها بتوفير الحماية الدولية لشعبها
النقيب يطلع على أضرار العدوان في منازل المواطنين بحي هبره بمديرية شعوب
بوتين يحذر من عواقب توجيه ضربة أمريكية لكوريا الشمالية
طيران العدوان يعاود شن غارتين على مديرية نهم
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مصرع 7 أشخاص في هجوم انتحاري على أكاديمية للشرطة بالصومال
[14/ديسمبر/2017]
مقديشو- سبأ:

 لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم جراء تفجير انتحاري نفسه داخل أكاديمية تدريب تابعة للشرطة في العاصمة الصومالية مقديشو.

ونقلت وسائل الإعلام اليوم الخميس، عن محمد داهير أحد مسئولي الشرطة، قوله: إن ما لا يقل عن 10 أشخاص أصيبوا بعدما دخل المهاجم، الذي كان يرتدي زي الشرطة ويرتدى أسفلها سترة مفخخة، الأكاديمية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، على الرغم من أنه يحمل بصمات حركة الشباب الإرهابية.

ويذكر أن حركة الشباب تسعى إلى تأسيس دولة إسلامية في الصومال، كما أنها تابعة لتنظيم القاعدة.. وهي عادة ما تشن هجمات على المباني الحكومية والفنادق والمطاعم في الصومال.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الحكومة الفلسطينية تجدد مطالبتها بتوفير الحماية الدولية لشعبها
بوتين يحذر من عواقب توجيه ضربة أمريكية لكوريا الشمالية
لقاء بين الرئيسان الصيني والكوري الجنوبي في بكين
مصرع 14 شرطيا أفغانياً في هجوم مسلح لحركة طالبان
اصابات بالاختناق بالغاز في مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي غرب طولكرم
موسكو: نرفض ذرائع واشنطن بشأن بقاء قواتها في سورية
منظمة الصحة العالمية : نصف سكان العالم لا يحصلون على خدمات صحية أساسية
موسكو قد تطرح على مجلس الأمن مسألة تصدير السلاح لأوكرانيا
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
الأمم المتحدة تعرب عن استعدادها للوساطة بين الفلسطينيين وسلطة الاحتلال
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يعاود شن غارتين على مديرية نهم
[14/ديسمبر/2017]
استشهاد 12 مواطنا بغارات لطيران العدوان استهدفت مناطق متفرقة بتعز
[14/ديسمبر/2017]
المركز اليمني لحقوق الإنسان: استهداف العدوان للأسرى انتهاك لكل الأديان السماوية
[14/ديسمبر/2017]
استشهاد ثلاثة مواطنين بغارتين استهدفتا الطريق العام بمديرية رازح في صعدة
[14/ديسمبر/2017]
اللقاء المشترك: مجزرتا الأسرى ومقبنة انتهاك سافر للقوانين الدولية
[14/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by