عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع 7 أشخاص في هجوم انتحاري على أكاديمية للشرطة بالصومال مقديشو- سبأ:



لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم جراء تفجير انتحاري نفسه داخل أكاديمية تدريب تابعة للشرطة في العاصمة الصومالية مقديشو.



ونقلت وسائل الإعلام اليوم الخميس، عن محمد داهير أحد مسئولي الشرطة، قوله: إن ما لا يقل عن 10 أشخاص أصيبوا بعدما دخل المهاجم، الذي كان يرتدي زي الشرطة ويرتدى أسفلها سترة مفخخة، الأكاديمية في الساعات الأولى من صباح اليوم.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، على الرغم من أنه يحمل بصمات حركة الشباب الإرهابية.



ويذكر أن حركة الشباب تسعى إلى تأسيس دولة إسلامية في الصومال، كما أنها تابعة لتنظيم القاعدة.. وهي عادة ما تشن هجمات على المباني الحكومية والفنادق والمطاعم في الصومال.

سبأ [14/ديسمبر/2017]سبأ