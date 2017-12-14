[14/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
وجه الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى حكومة الإنقاذ الوطني بوضع خطة للنزول الميداني للإطلاع على سير العمل ومستوى الانضباط في عدد من الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة.
وأكد الرئيس الصماد خلال لقاءه اليوم بصنعاء رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أهمية تركيز الحكومة على تنمية الإيرادات وتحصيلها وتفعيل الأوعية الإيرادية لمختلف المؤسسات والمصالح وتوريدها أولا بأول.
كما وجه الحكومة بإستكمال إجراءات صرف رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة وبما يسهم في تحسين أوضاع المواطنين وإعانتهم على سبل الحياة المعيشية وذلك جراء الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد إزاء استمرار العدوان والحصار .
وشدد رئيس المجلس السياسي الأعلى على ضرورة انضباط العمل في الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات وتسهيل معاملات المواطنين وتقديم الخدمات العامة لهم وتعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومخططاته .
وحث حكومة الإنقاذ الوطني على الاهتمام بدعم جبهات الشرف والبطولة ورفدها بالرجال والعتاد لمواجهة أعتى عدوان يستهدف اليمن أرضا وإنسانا .
حضر اللقاء عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي.
سبأ