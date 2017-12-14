[14/ديسمبر/2017]
طوكيو- سبأ:
أكدت شركة نيسان موتور اليابانية لصناعة السيارات اليوم الخميس أنها تستدعي ما يقارب 320 ألف سيارة في اليابان لإصلاح عيب في عزل وحدة كهرباء إلكترونية يمكن أن يسبب قصورا في الدائرة الكهربائية وحريقا في أسوأ الحالات.
وقال متحدث باسم الشركة إن الاستدعاء لا يشمل سيارات مبيعة خارج اليابان.
ويشمل الاستدعاء 6 طرز بما في ذلك طراز سيرينا للحافلات الصغيرة وكذلك حافلات صغيرة وحافلات أُنتجت لصالح سوزوكي موتور وميتسوبيشي موتور جرى تصنيعها في الفترة بين فبراير 2010 وسبتمبر 2014.
وتُظهر وثائق قُدمت إلى وزارة النقل اليابانية أن هناك 8 بلاغات بحدوث حرائق نتيجة لذلك الخلل.
سبأ