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آخر تحديث: الخميس، 14 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:14:22م
الرئيس الصماد يوجه بمتابعة سير العمل بالوزارات والمؤسسات
وجه الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى حكومة الإنقاذ الوطني بوضع خطة للنزول الميداني للإطلاع على سير العمل ومستوى الانضباط في عدد من الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة.
موسكو: نرفض ذرائع واشنطن بشأن بقاء قواتها في سورية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه لن تجري إعادة جميع العسكريين الروس من سورية، مشيرا إلى بقاء قاعدتي حميميم وطرطوس.
ارتفاع النفط بفعل تراجع المخزونات لكن تنامي الإنتاج يكبحه
ارتفعت أسواق النفط اليوم الخميس مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي لكن تنامي الإنتاج حد من مكاسب الأسعار لتظل أقل بكثير من أعلى مستوياتها لعام 2015 الذي بلغته في وقت سابق هذا الأسبوع.
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
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  اقتصاد
شركة نيسان اليابانية تستدعى 320 ألف سيارة لإصلاح عيب في عزل وحدة الكهرباء
[14/ديسمبر/2017]
طوكيو- سبأ:
أكدت شركة نيسان موتور اليابانية لصناعة السيارات اليوم الخميس أنها تستدعي ما يقارب 320 ألف سيارة في اليابان لإصلاح عيب في عزل وحدة كهرباء إلكترونية يمكن أن يسبب قصورا في الدائرة الكهربائية وحريقا في أسوأ الحالات.

وقال متحدث باسم الشركة إن الاستدعاء لا يشمل سيارات مبيعة خارج اليابان.

ويشمل الاستدعاء 6 طرز بما في ذلك طراز سيرينا للحافلات الصغيرة وكذلك حافلات صغيرة وحافلات أُنتجت لصالح سوزوكي موتور وميتسوبيشي موتور جرى تصنيعها في الفترة بين فبراير 2010 وسبتمبر 2014.

وتُظهر وثائق قُدمت إلى وزارة النقل اليابانية أن هناك 8 بلاغات بحدوث حرائق نتيجة لذلك الخلل.

سبأ
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