محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي عدد من الشخصيات الجنوبية صنعاء - سبأ:

ناقش الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال لقاءه اليوم بصنعاء عدد من الشخصيات الجنوبية، الأوضاع في المحافظات الجنوبية وما تتعرض له الكوادر الوطنية من اغتيالات وخطف وتعسفات وقيود للحركة وقمع الحريات.



واستعرض اللقاء طبيعة الأوضاع الأمنية في المحافظات الجنوبية والتحولات التي تشهدها خلال المرحلة الراهنة وجهود أبناء المحافظات الجنوبية القاطنين في شمال الوطن للتوعية المجتمعية بمخاطر الإحتلال والمؤامرة التي تستهدف النيل من وحدة الوطن وأمنه واستقراره ونهب خيراته وثرواته.



وفي اللقاء أكد الرئيس الصماد أهمية إضطلاع أبناء المحافظات الجنوبية بدورهم في تعزيز النضال الوطني ضد الإحتلال السعودي والإماراتي والممارسات التي تقوم بها المليشيات التابعة له ضد الأحرار والشرفاء من أبناء اليمن.



وقال " المشكلة واحدة ونضال أبناء المحافظات الجنوبية جزء من نضالات الشعب اليمني من أجل الحرية والكرامة والعدالة والاستقلال الوطني الناجز والحقيقي".



وشدد رئيس المجلس السياسي الأعلى على أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه اليمن شمالا وجنوبا .. مستعرضا التحديات المختلفة وما يتطلبه ذلك من جهود لتوحيد الأدوار الوطنية لتجاوزها والعبور بالوطن إلى بر السلام والأمن والاستقرار.



وأضاف " إن طبيعة العدوان وأبعاده على اليمن اتضحت للجميع وتكشفت النوايا المبيته وينبغي العمل المشترك لإنقاذ الجنوب والشعب اليمني من المؤامرة الكبيرة التي يتعرض لها والظلم والإذلال الذي يمارس بحقه".



وقال " إن الاحتلال بالوكالة يهدف لتشتيت الجهود والطاقات من أجل تمزيق الوطن ونهب الثروة البشرية والطبيعية والموقع الجغرافي الذي يحتله اليمن وحماية إسرائيل والمشاريع الصغيرة في المنطقة ".



وأشاد الأخ صالح الصماد بالمواقف الوطنية المشرفة لأبناء المحافظات الجنوبية في مختلف المراحل والظروف التي مر بها الوطن وأبرزها مواجهة العدوان ومؤامرة أحداث ديسمبر المؤسفة ووقوفهم إلى جانب الوطن وأمنه واستقراره.



فيما هنأ الحاضرون رئيس المجلس السياسي الأعلى بوأد الفتنة وإسقاط مؤامرة العدوان .. مؤكدين أهمية تضافر جهود الجميع لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد .



إلى ذلك زار رئيس المجلس السياسي الأعلى مستشار الرئاسة اللواء خالد باراس والذي لم يتمكن من حضور اللقاء نظرا لإصابته بوعكة صحية.



واطمأن الرئيس الصماد على صحة اللواء باراس .. متمنيا له دوام الصحة والعافية.

سبأ [14/ديسمبر/2017]سبأ