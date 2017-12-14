[14/ديسمبر/2017]
كابول- سبأ:
لقي ما لا يقل عن 14 شرطياً أفغانياً مصرعهم جراء هجوم شنه مسلحو حركة (طالبان) جنوب البلاد.
وقالت قناة (تولو نيوز) نقلا عن مصادر حكومية إن عناصر الشرطة قُتلوا في كمين نصبه مسلحو طالبان في ولاية قندهار، ما أسفر أيضا عن استيلاء المسلحين على أسلحة الشرطة والذخيرة ووسائل النقل التابعة لهم.
الجدير ذكره أنه في الآونة الأخيرة شهدت الولايات الشرقية والجنوبية من أفغانستان وفي شمال البلاد تنامي قدرات المسلحين المتطرفين، حيث يعلن قادة ميدانيون في كثير من الأحيان ولاءهم لتنظيم (داعش) الإرهابي.
سبأ