الرئيس الصماد يوجه بمتابعة سير العمل بالوزارات والمؤسسات وجه الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى حكومة الإنقاذ الوطني بوضع خطة للنزول الميداني للإطلاع على سير العمل ومستوى الانضباط في عدد من الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة. موسكو: نرفض ذرائع واشنطن بشأن بقاء قواتها في سورية أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه لن تجري إعادة جميع العسكريين الروس من سورية، مشيرا إلى بقاء قاعدتي حميميم وطرطوس. ارتفاع النفط بفعل تراجع المخزونات لكن تنامي الإنتاج يكبحه ارتفعت أسواق النفط اليوم الخميس مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي لكن تنامي الإنتاج حد من مكاسب الأسعار لتظل أقل بكثير من أعلى مستوياتها لعام 2015 الذي بلغته في وقت سابق هذا الأسبوع. الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23 يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.