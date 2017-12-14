[14/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تخف شدة البرودة بشكل بسيط خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وأشار المركز في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المحافظات الجبلية صعدة وعمران وصنعاء وذمار والبيضاء وشمال شرق إب وشمال شرق لحج وكذا مناطق واسعة من المحافظات الصحراوية والهضاب الداخلية لا تزال متأثرة بالكتلة الهوائية الباردة والجافة ومن المحتمل تكون الصقيع على أجزاء من تلك المحافظات.
وحذر المركز المواطنين في المحافظات المذكورة وخاصة الأطفال والمرضى وكبار السن من صدمات البرد.
كما نبه المركز المزارعين باتخاذ الاحتياطات اللازمة من أثار موجه البرد والصقيع بتغطية المزروعات والمواشي والنحل حفاظا عليها.
سبأ