رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا تؤكد استعدادها التام لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم موسكو- سبأ:



أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، استعداد بلاده التام لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو من عام 2018م.



وقال الرئيس الروسي خلال المؤتمر الصحفي السنوي: إن روسيا على يقين من أن كل شيء سيكون في المستوى المطلوب وكما هو مخطط له.. مضيفا إن روسيا تملك خبرة واسعة في تنظيم الفعاليات الدولية الكبيرة.. ومؤكدا جاهزية كل الملاعب التي ستحتضن مباريات البطولة ماعدا ملعب واحد تقترب أشغال إنجازه من نهايتها.



من جهة أخرى أشار الرئيس الروسي إلى أن نصف الميزانية المخصصة لتنظيم بطولة كأس العالم تأتي من ميزانية الدولة فيما الميزانية المتبقية يتم جلبها من الاستثمارات التي يتم إنجازها.



الجدير ذكره أن مباريات بطولة كأس العالم ستقام على 12 ملعبا في 11 مدينة روسية هي موسكو وسان بطرسبورغ وكالينينغراد وفولغوغراد وقازان وسمارا وسارانسك وسوتشي ويكاترينبورغ ونيجني نوفغورود إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

سبأ [14/ديسمبر/2017]سبأ