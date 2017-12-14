ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 14 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:14:22م
الرئيس الصماد يوجه بمتابعة سير العمل بالوزارات والمؤسسات
وجه الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى حكومة الإنقاذ الوطني بوضع خطة للنزول الميداني للإطلاع على سير العمل ومستوى الانضباط في عدد من الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة.
موسكو: نرفض ذرائع واشنطن بشأن بقاء قواتها في سورية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه لن تجري إعادة جميع العسكريين الروس من سورية، مشيرا إلى بقاء قاعدتي حميميم وطرطوس.
ارتفاع النفط بفعل تراجع المخزونات لكن تنامي الإنتاج يكبحه
ارتفعت أسواق النفط اليوم الخميس مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي لكن تنامي الإنتاج حد من مكاسب الأسعار لتظل أقل بكثير من أعلى مستوياتها لعام 2015 الذي بلغته في وقت سابق هذا الأسبوع.
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
آخر الأخبار:
الحكومة الفلسطينية تجدد مطالبتها بتوفير الحماية الدولية لشعبها
النقيب يطلع على أضرار العدوان في منازل المواطنين بحي هبره بمديرية شعوب
بوتين يحذر من عواقب توجيه ضربة أمريكية لكوريا الشمالية
طيران العدوان يعاود شن غارتين على مديرية نهم
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
روسيا تؤكد استعدادها التام لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم
[14/ديسمبر/2017]
موسكو- سبأ:

 أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، استعداد بلاده التام لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو من عام 2018م.

وقال الرئيس الروسي خلال المؤتمر الصحفي السنوي: إن روسيا على يقين من أن كل شيء سيكون في المستوى المطلوب وكما هو مخطط له.. مضيفا إن روسيا تملك خبرة واسعة في تنظيم الفعاليات الدولية الكبيرة.. ومؤكدا جاهزية كل الملاعب التي ستحتضن مباريات البطولة ماعدا ملعب واحد تقترب أشغال إنجازه من نهايتها.

من جهة أخرى أشار الرئيس الروسي إلى أن نصف الميزانية المخصصة لتنظيم بطولة كأس العالم تأتي من ميزانية الدولة فيما الميزانية المتبقية يتم جلبها من الاستثمارات التي يتم إنجازها.

الجدير ذكره أن مباريات بطولة كأس العالم ستقام على 12 ملعبا في 11 مدينة روسية هي موسكو وسان بطرسبورغ وكالينينغراد وفولغوغراد وقازان وسمارا وسارانسك وسوتشي ويكاترينبورغ ونيجني نوفغورود إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
فريق النجوم يحرز البطولة الرياضية بمديرية المراوعة بالحديدة
الأهلي يتعادل مع مايو ويتوج بدوري أعياد أكتوبر ونوفمبر
ألمانيا ترصد مكافأة كبيرة للفوز بكأس العالم 2018
نادي نجوز الكاميرون يحرز البطولة الرياضية بمديرية المراوعة بالحديدة
اللجنة الاولمبية الروسية ستدعم مشاركة الرياضيين الروس في بيونجتشانج
غداً .. إختتام دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر بلقاء الأهلي ومايو
ريال مدريد يواجه سان جيرمان في دور 16 بدوري الأبطال أوروبا لكرة القدم
ميسي يعادل الرقم القياسي للألماني مولر بتسجيل 525 هدفا مع فريق واحد
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
تعادل روما سلبيا مع كييفو بالدوري الإيطالي لكرة القدم
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يعاود شن غارتين على مديرية نهم
[14/ديسمبر/2017]
استشهاد 12 مواطنا بغارات لطيران العدوان استهدفت مناطق متفرقة بتعز
[14/ديسمبر/2017]
المركز اليمني لحقوق الإنسان: استهداف العدوان للأسرى انتهاك لكل الأديان السماوية
[14/ديسمبر/2017]
استشهاد ثلاثة مواطنين بغارتين استهدفتا الطريق العام بمديرية رازح في صعدة
[14/ديسمبر/2017]
اللقاء المشترك: مجزرتا الأسرى ومقبنة انتهاك سافر للقوانين الدولية
[14/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by