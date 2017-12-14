عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اصابات بالاختناق بالغاز في مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي غرب طولكرم طولكرم - سبأ:

أصيب العشرات من الطلاب الفلسطينيين، اليوم، بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع إثر تجدد المواجهات مع جنود الاحتلال الاسرائيلي غرب مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت مصادر فلسطينية بأن المواجهات بن الشبان وجنود الاحتلال تجددت صباحا في أراضي حرم جامعة خضوري،والمدارس المحيطة بها غرب طولكرم لتتحول ظهر اليوم إلى بوابة حاجز سنعوز (نتانيا) غرب المدينة، وسط تعزيزات مكثفة لدورياتها.



وأطقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه الشبان، ما أدى إلى اختناقات في صفوفهم وتم تقديم العلاج لهم ميدانيا من قبل طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، في الوقت الذي أخلت فيه إدارات المدارس في المنطقة من الطلبة بسبب إصاباتهم بالاختناق.



من جانب اخر اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الشاب محمد عصفور من باب الساهرة (أحد أبواب القدس القديمة) بعد تفتيشه.



وقالت مصادر فلسطينية إنه تم اقتياد الشاب عصفور الى مركزٍ تابع لشرطة وحرس حدود الاحتلال قبالة باب الساهرة في أول شارع صلاح الدين للتحقيق.

سبأ [14/ديسمبر/2017]سبأ