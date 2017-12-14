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آخر تحديث: الخميس، 14 - ديسمبر - 2017 الساعة 04:34:37م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي عدد من قيادات اللقاء المشترك
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء قيادات عدد من أحزاب اللقاء المشترك .
موسكو: نرفض ذرائع واشنطن بشأن بقاء قواتها في سورية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه لن تجري إعادة جميع العسكريين الروس من سورية، مشيرا إلى بقاء قاعدتي حميميم وطرطوس.
ارتفاع النفط بفعل تراجع المخزونات لكن تنامي الإنتاج يكبحه
ارتفعت أسواق النفط اليوم الخميس مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي لكن تنامي الإنتاج حد من مكاسب الأسعار لتظل أقل بكثير من أعلى مستوياتها لعام 2015 الذي بلغته في وقت سابق هذا الأسبوع.
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
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  اقتصاد
المركزي الأوروبي يبقي سياسته النقدية دون تغيير
[14/ديسمبر/2017]
فرانكفورت- سبأ:

أبقي البنك المركزي الأوروبي على سياسة التيسير النقدي البالغ التي ينتهجها دون تغيير اليوم الخميس متعهدا بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لمدة أطول بل وحافظ على تعهد بتقديم مزيد من التحفيز إذا اقتضت الحاجة.

وبعد 6 أسابيع من موافقة البنك على خفض برنامج لشراء السندات بواقع النصف اعتبارا من يناير المقبل، أعاد البنك تكرار تعهده بالاستمرار في شراء السندات حتى نهاية سبتمبر على الأقل ومواصلة إعادة استثمار السيولة النقدية من الديون المستحق لفترة طويلة من أجل دعم انتعاش النمو والتضخم.

سبأ
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