[14/ديسمبر/2017]
فرانكفورت- سبأ:
أبقي البنك المركزي الأوروبي على سياسة التيسير النقدي البالغ التي ينتهجها دون تغيير اليوم الخميس متعهدا بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لمدة أطول بل وحافظ على تعهد بتقديم مزيد من التحفيز إذا اقتضت الحاجة.
وبعد 6 أسابيع من موافقة البنك على خفض برنامج لشراء السندات بواقع النصف اعتبارا من يناير المقبل، أعاد البنك تكرار تعهده بالاستمرار في شراء السندات حتى نهاية سبتمبر على الأقل ومواصلة إعادة استثمار السيولة النقدية من الديون المستحق لفترة طويلة من أجل دعم انتعاش النمو والتضخم.
سبأ