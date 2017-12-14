[14/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال إعداد متطوعات التثقيف الصحي، نظمها مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.
هدفت الدورة التي مولتها في خمسة أيام منظمة اليونيسيف تأهيل وإعداد 50 متطوعة من مديرية الطيال على كيفية تعزيز العمل التطوعي في المجتمع وتوثيق النشاط اليومي للتثقيف المجتمعي.
وفي الاختتام أشار مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر ومدير التثقيف والإعلام الصحي الدكتور ناصر الزكري إلى أهمية نقل ما تلقاه المشاركين في الدورة للمجتمع.
وثمنا جهود منظمة اليونيسيف في دعم القطاع الصحي بالمحافظة وتمويل الدورات التدريبية التأهيلية للكوادر الصحية.
سبأ