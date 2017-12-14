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آخر تحديث: الخميس، 14 - ديسمبر - 2017 الساعة 04:34:37م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي عدد من قيادات اللقاء المشترك
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء قيادات عدد من أحزاب اللقاء المشترك .
موسكو: نرفض ذرائع واشنطن بشأن بقاء قواتها في سورية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه لن تجري إعادة جميع العسكريين الروس من سورية، مشيرا إلى بقاء قاعدتي حميميم وطرطوس.
ارتفاع النفط بفعل تراجع المخزونات لكن تنامي الإنتاج يكبحه
ارتفعت أسواق النفط اليوم الخميس مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي لكن تنامي الإنتاج حد من مكاسب الأسعار لتظل أقل بكثير من أعلى مستوياتها لعام 2015 الذي بلغته في وقت سابق هذا الأسبوع.
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
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  محلي
إختتام دورة في مجال إعداد متطوعات التثقيف الصحي بصنعاء
[14/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال إعداد متطوعات التثقيف الصحي، نظمها مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.

هدفت الدورة التي مولتها في خمسة أيام منظمة اليونيسيف تأهيل وإعداد 50 متطوعة من مديرية الطيال على كيفية تعزيز العمل التطوعي في المجتمع وتوثيق النشاط اليومي للتثقيف المجتمعي.

وفي الاختتام أشار مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر ومدير التثقيف والإعلام الصحي الدكتور ناصر الزكري إلى أهمية نقل ما تلقاه المشاركين في الدورة للمجتمع.

وثمنا جهود منظمة اليونيسيف في دعم القطاع الصحي بالمحافظة وتمويل الدورات التدريبية التأهيلية للكوادر الصحية.

سبأ
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