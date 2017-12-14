محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المركز اليمني لحقوق الإنسان: استهداف العدوان للأسرى انتهاك لكل الأديان السماوية صنعاء - سبأ:

أكد المركز اليمني لحقوق الإنسان، أن استهداف تحالف العدوان للأسرى بصنعاء، انتهاك لكل الأديان السماوية والأعراف الإنسانية وانتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي المتمثلة باتفاقية جنيف الثالثة.



وأوضح المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تحالف العدوان استهدف مبنى الأسرى بسبع غارات خلفت العشرات من القتلى والجرحى، رغم أنه يعرف جيدا أنه مكان احتجاز الأسرى وسبق وأن زار الصليب الأحمر مكان الاحتجاز والأمم المتحدة تعرف ذلك.



وفيما أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان هذه الجريمة النكراء التي راح ضحيتها العشرات من القتلى والمصابين، حمل قوات تحالف العدوان بقيادة السعودية المسئولية.



وطالب الصليب الأحمر والأمم المتحدة إلى اتخاذ الإجراءات ضد قوات التحالف وأن لا تمر هذه الجريمة مثل غيرها من الجرائم دون مساءلة وعقاب.



وناشد المركز المنظمات الحقوقية النزول الميداني لموقع الجريمة والتقصي والرصد والتوثيق والكشف عن إجرام قوات التحالف والدول التي تبيع لها الأسلحة التي تقتل بها الشعب اليمني.

سبأ [14/ديسمبر/2017]سبأ