محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اللقاء المشترك: مجزرتا الأسرى ومقبنة انتهاك سافر للقوانين الدولية صنعاء- سبأ:



أكدت أحزاب اللقاء المشترك أن استهداف تحالف العدوان للأسرى بمديرية شعوب بصنعاء وسيارة مواطن بمديرية مقبنة بتعز، جرائم حرب وانتهاك سافر للقوانين الدولية.



وأشارت أحزاب اللقاء المشترك في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن استهداف مبنى الأسرى انتهاك صارخ لحقوق الأسرى يتحمل مسئوليته بالدرجة الأولى دول العدوان ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الصامتة.



وفيما أدانت أحزاب اللقاء المشترك هاتين الجريمتين المروعتين اللتين راح ضحيتهما العشرات، عبرت عن استيائها الشديد للصمت الدولي إزاء هذه الجرائم.



وحملت دول العدوان المسئولية الأخلاقية والإنسانية لاستهداف الأسرى، كما حملت المنظمات الدولية والدول الراعية للعدوان التبعات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية لقتل الأسرى.



ودعا البيان إلى سرعة معالجة ملف الأسرى والاستجابة للوساطات بعيدا عن التدخلات الخارجية لدول العدوان.. مطالبا أهالي الأسرى بالضغط على قيادة المرتزقة بسرعة إتمام صفقات التبادل للحفاظ على حياة أبنائها كون الخطر السعودي الأمريكي يتهددهم ولن يقف عند هذه الجريمة في منطقة شعوب.



وحمل البيان قيادة المرتزقة مسئولية هدر الدماء اليمنية في كل الجبهات وجعلها وقودا للعدوان لتنفيذ مطامعه وأجندته الخاصة في اليمن على رأسها احتلال المناطق والمنافذ الإستراتيجية وسلب القرار والاستقلال اليمني.



وجدد اللقاء المشترك دعوة القوى السياسية لا سيما التي تقف إلى جانب العدوان بالعودة إلى جادة الصوب واللجوء إلى العمل السياسي والحوار والوقوف إلى جانب الشعب اليمني بدلا من دول العدوان التي ترتكب يوميا جرائم بحق اليمن بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية.



كما جدد تأكيده على حق اليمن في الدفاع عن النفس بكل الوسائل المتاحة بما فيها استهداف الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية للمناطق الإستراتيجية والحساسة داخل العمق السعودي والإماراتي بالصواريخ الباليستية حتى يكفوا عن عدوانهم.

سبأ [14/ديسمبر/2017]سبأ