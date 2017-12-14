ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 14 - ديسمبر - 2017 الساعة 12:45:05م
ثمانية شهداء بينهم امرأتين وثلاثة مسعفين بغارات العدوان على منطقة الشومية بصعدة
استشهد ثمانية مواطنين اليوم جراء غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية غمر بمحافظة صعدة.
موسكو: نرفض ذرائع واشنطن بشأن بقاء قواتها في سورية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه لن تجري إعادة جميع العسكريين الروس من سورية، مشيرا إلى بقاء قاعدتي حميميم وطرطوس.
ارتفاع النفط بفعل تراجع المخزونات لكن تنامي الإنتاج يكبحه
ارتفعت أسواق النفط اليوم الخميس مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي لكن تنامي الإنتاج حد من مكاسب الأسعار لتظل أقل بكثير من أعلى مستوياتها لعام 2015 الذي بلغته في وقت سابق هذا الأسبوع.
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
آخر الأخبار:
استشهاد ثلاثة مواطنين بغارتين استهدفتا الطريق العام بمديرية رازح في صعدة
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
اللقاء المشترك: مجزرتا الأسرى ومقبنة انتهاك سافر للقوانين الدولية
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية تكبد العدو خسائر فادحة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
اللقاء المشترك: مجزرتا الأسرى ومقبنة انتهاك سافر للقوانين الدولية
[14/ديسمبر/2017]
صنعاء- سبأ:

 أكدت أحزاب اللقاء المشترك أن استهداف تحالف العدوان للأسرى بمديرية شعوب بصنعاء وسيارة مواطن بمديرية مقبنة بتعز، جرائم حرب وانتهاك سافر للقوانين الدولية.

وأشارت أحزاب اللقاء المشترك في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن استهداف مبنى الأسرى انتهاك صارخ لحقوق الأسرى يتحمل مسئوليته بالدرجة الأولى دول العدوان ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الصامتة.

وفيما أدانت أحزاب اللقاء المشترك هاتين الجريمتين المروعتين اللتين راح ضحيتهما العشرات، عبرت عن استيائها الشديد للصمت الدولي إزاء هذه الجرائم.

وحملت دول العدوان المسئولية الأخلاقية والإنسانية لاستهداف الأسرى، كما حملت المنظمات الدولية والدول الراعية للعدوان التبعات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية لقتل الأسرى.

ودعا البيان إلى سرعة معالجة ملف الأسرى والاستجابة للوساطات بعيدا عن التدخلات الخارجية لدول العدوان.. مطالبا أهالي الأسرى بالضغط على قيادة المرتزقة بسرعة إتمام صفقات التبادل للحفاظ على حياة أبنائها كون الخطر السعودي الأمريكي يتهددهم ولن يقف عند هذه الجريمة في منطقة شعوب.

وحمل البيان قيادة المرتزقة مسئولية هدر الدماء اليمنية في كل الجبهات وجعلها وقودا للعدوان لتنفيذ مطامعه وأجندته الخاصة في اليمن على رأسها احتلال المناطق والمنافذ الإستراتيجية وسلب القرار والاستقلال اليمني.

وجدد اللقاء المشترك دعوة القوى السياسية لا سيما التي تقف إلى جانب العدوان بالعودة إلى جادة الصوب واللجوء إلى العمل السياسي والحوار والوقوف إلى جانب الشعب اليمني بدلا من دول العدوان التي ترتكب يوميا جرائم بحق اليمن بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية.

كما جدد تأكيده على حق اليمن في الدفاع عن النفس بكل الوسائل المتاحة بما فيها استهداف الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية للمناطق الإستراتيجية والحساسة داخل العمق السعودي والإماراتي بالصواريخ الباليستية حتى يكفوا عن عدوانهم.

سبأ
  المزيد من (محلي)
استشهاد ثلاثة مواطنين بغارتين استهدفتا الطريق العام بمديرية رازح في صعدة
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
ثمانية شهداء بينهم امرأتين وثلاثة مسعفين بغارات العدوان على منطقة الشومية بصعدة
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية تكبد العدو خسائر فادحة
حزب البعث : استهداف سجن الأسرى عمل إجرامي يرتقي لجرائم حرب
حقوق الإنسان تدين جريمة استهداف مبنى الأسرى بمديرية شعوب
طيران العدوان يواصل جرائمه البشعة بحق الشعب اليمني
الصحة تستنكر جريمة طيران العدوان في مبنى الأسرى بمديرية شعوب
الأحزاب المناهضة للعدوان : استهداف المبنى المخصص للأسرى يتنافى مع أخلاقيات الحروب
طيران العدوان يشن سبع غارات على مناطق متفرقة بالحديدة
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد ثلاثة مواطنين بغارتين استهدفتا الطريق العام بمديرية رازح في صعدة
[14/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
[14/ديسمبر/2017]
اللقاء المشترك: مجزرتا الأسرى ومقبنة انتهاك سافر للقوانين الدولية
[14/ديسمبر/2017]
ثمانية شهداء بينهم امرأتين وثلاثة مسعفين بغارات العدوان على منطقة الشومية بصعدة
[14/ديسمبر/2017]
حزب البعث : استهداف سجن الأسرى عمل إجرامي يرتقي لجرائم حرب
[14/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by