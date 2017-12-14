محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ثمانية شهداء بينهم امرأتين وثلاثة مسعفين بغارات العدوان على منطقة الشومية بصعدة صعدة - سبأ:



استشهد ثمانية مواطنين اليوم جراء غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية غمر بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ثمانية مواطنين استشهدوا بينهم امرأتين وطفل وثلاثة مسعفين بغارات العدوان على منطقة الشومية في مديرية غمر.



وأدان المصدر بشدة إمعان تحالف العدوان في استهداف المواطنين والمسعفين وارتكاب جرائم يندى لها جبين الإنسانية.



ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى الاضطلاع بمسوؤلياتها إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من مجازر يومية.

سبأ [14/ديسمبر/2017]سبأ