محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية تكبد العدو خسائر فادحة صنعاء- سبأ:



نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية خلال الساعات الماضية كبّدت الجيش السعودي ومرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية هاجموا مواقع للجيش السعودي ومرتزقته في الغول باتجاه جبل قيس بجيزان ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، مبيناً أنه تم قنص أربعة من المرتزقة في موقع الجوبح .



ودكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات وتحصينات العدو السعودي خلف موقع الكرس وجوبح وشمال جحفان والكرس في جيزان أسفرت عن مصرع وجرح عدد منهم وتدمير آلية عسكرية .



وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم والمرتزقة شرق موقع عباسة وفي منفذ الخضراء وشرق موقع المخروق وطلعة معسكر رجلا وعدد من المواقع في الشرفة بنجران . فيما تم قنص جنديين سعوديين بالشرفة.



وفي عسير استهدف قصف مدفعي للجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين في قرية مجازة وموقع الشبكة محققا إصابات مباشرة و تم قنص جندي سعودي في قرية مجازة.



وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة في هجوم للجيش واللجان على مواقعهم من جهة السلطاء في جبهة نهم ، فيما قصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في الزغن بمديرية صرواح محافظة مأرب .



وفي محافظة تعز تم إحراق طقم وتفجير آلية للمرتزقة في جبهة الهاملي بمديرية موزع ، كما استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في الدفاع الجوي وتم قنص ثلاثة منهم بمناطق متفرقة في تعز .



وأشار المصدر إلى قنص أربعة من المرتزقة شمال صحراء ميدي ، في حين قصفت المدفعية تجمعاتهم بالمنطقة نفسها .



وأفاد المصدر بقنص أحد المرتزقة في جبهة الساق بمديرية عسيلان محافظة شبوة ، وقنص أربعة آخرين بمديرية الغيل في محافظة الجوف .

سبأ [14/ديسمبر/2017]سبأ