ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 14 - ديسمبر - 2017 الساعة 12:45:05م
ثمانية شهداء بينهم امرأتين وثلاثة مسعفين بغارات العدوان على منطقة الشومية بصعدة
استشهد ثمانية مواطنين اليوم جراء غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية غمر بمحافظة صعدة.
موسكو: نرفض ذرائع واشنطن بشأن بقاء قواتها في سورية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه لن تجري إعادة جميع العسكريين الروس من سورية، مشيرا إلى بقاء قاعدتي حميميم وطرطوس.
ارتفاع النفط بفعل تراجع المخزونات لكن تنامي الإنتاج يكبحه
ارتفعت أسواق النفط اليوم الخميس مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي لكن تنامي الإنتاج حد من مكاسب الأسعار لتظل أقل بكثير من أعلى مستوياتها لعام 2015 الذي بلغته في وقت سابق هذا الأسبوع.
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
آخر الأخبار:
استشهاد ثلاثة مواطنين بغارتين استهدفتا الطريق العام بمديرية رازح في صعدة
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
اللقاء المشترك: مجزرتا الأسرى ومقبنة انتهاك سافر للقوانين الدولية
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية تكبد العدو خسائر فادحة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية تكبد العدو خسائر فادحة
[14/ديسمبر/2017]
صنعاء- سبأ:

 نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية خلال الساعات الماضية كبّدت الجيش السعودي ومرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية هاجموا مواقع للجيش السعودي ومرتزقته في الغول باتجاه جبل قيس بجيزان ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، مبيناً أنه تم قنص أربعة من المرتزقة في موقع الجوبح .

ودكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات وتحصينات العدو السعودي خلف موقع الكرس وجوبح وشمال جحفان والكرس في جيزان أسفرت عن مصرع وجرح عدد منهم وتدمير آلية عسكرية .

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم والمرتزقة شرق موقع عباسة وفي منفذ الخضراء وشرق موقع المخروق وطلعة معسكر رجلا وعدد من المواقع في الشرفة بنجران . فيما تم قنص جنديين سعوديين بالشرفة.

وفي عسير استهدف قصف مدفعي للجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين في قرية مجازة وموقع الشبكة محققا إصابات مباشرة و تم قنص جندي سعودي في قرية مجازة.

وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة في هجوم للجيش واللجان على مواقعهم من جهة السلطاء في جبهة نهم ، فيما قصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في الزغن بمديرية صرواح محافظة مأرب .

وفي محافظة تعز تم إحراق طقم وتفجير آلية للمرتزقة في جبهة الهاملي بمديرية موزع ، كما استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في الدفاع الجوي وتم قنص ثلاثة منهم بمناطق متفرقة في تعز .

وأشار المصدر إلى قنص أربعة من المرتزقة شمال صحراء ميدي ، في حين قصفت المدفعية تجمعاتهم بالمنطقة نفسها .

وأفاد المصدر بقنص أحد المرتزقة في جبهة الساق بمديرية عسيلان محافظة شبوة ، وقنص أربعة آخرين بمديرية الغيل في محافظة الجوف .

سبأ
  المزيد من (محلي)
استشهاد ثلاثة مواطنين بغارتين استهدفتا الطريق العام بمديرية رازح في صعدة
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
اللقاء المشترك: مجزرتا الأسرى ومقبنة انتهاك سافر للقوانين الدولية
ثمانية شهداء بينهم امرأتين وثلاثة مسعفين بغارات العدوان على منطقة الشومية بصعدة
حزب البعث : استهداف سجن الأسرى عمل إجرامي يرتقي لجرائم حرب
حقوق الإنسان تدين جريمة استهداف مبنى الأسرى بمديرية شعوب
طيران العدوان يواصل جرائمه البشعة بحق الشعب اليمني
الصحة تستنكر جريمة طيران العدوان في مبنى الأسرى بمديرية شعوب
الأحزاب المناهضة للعدوان : استهداف المبنى المخصص للأسرى يتنافى مع أخلاقيات الحروب
طيران العدوان يشن سبع غارات على مناطق متفرقة بالحديدة
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد ثلاثة مواطنين بغارتين استهدفتا الطريق العام بمديرية رازح في صعدة
[14/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
[14/ديسمبر/2017]
اللقاء المشترك: مجزرتا الأسرى ومقبنة انتهاك سافر للقوانين الدولية
[14/ديسمبر/2017]
ثمانية شهداء بينهم امرأتين وثلاثة مسعفين بغارات العدوان على منطقة الشومية بصعدة
[14/ديسمبر/2017]
حزب البعث : استهداف سجن الأسرى عمل إجرامي يرتقي لجرائم حرب
[14/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by