[14/ديسمبر/2017]
صنعاء- سبأ:
اعتبرت القيادة القُطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي قُطر اليمن استهداف سجن الأسرى بمديرية شعوب عمل إجرامي يرتقي لجرائم حرب .
واستنكر بيان صادر عن القيادة تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه بشدة استهداف طيران العدوان المبنى المخصص للأسرى ما أدى إلى مقتل 31 وجرح أكثر من 80 شخصاً .
وأوضح البيان أن جريمة سجن الأسرى وغيرها من الجرائم التى ارتكبها طيران العدوان تؤكد حالة الإفلاس والهستيريا والتخبط والجنون الذي وصلت إليه قوى العدوان بعد عجزها عن تحقيق تقدم ملموس في جبهات الصمود والتحدي فصبت جم غضبها وعجزها على استهداف كل ما يتعلق بحياة الشعب اليمني و تراثه وحضارته .
ودعا البيان الهيئات والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والعمل على وقف المجازر الوحشية التي ترتكبها قوى العدوان بحق الشعب اليمني وإدانتها باعتبارها جرائم حرب لاتنتهي بالتقادم .
سبأ