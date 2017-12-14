محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حقوق الإنسان تدين جريمة استهداف مبنى الأسرى بمديرية شعوب صنعاء- ىسبأ:



أدانت وزارة حقوق الإنسان الجريمة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي في المبنى المخصص للأسرى بمديرية شعوب بأمانة العاصمة وأدى إلى مقتل وجرح 177 شخصاً.



وأشارت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إلى تعمد تحالف العدوان شن غارات هستيرية على سجن الأسرى الذي كان يقطن فيه ما يقارب 180 سجيناً.



وأوضح البيان أن الإحصائيات الأولية تشير إلى أن عدد الضحايا الذين تم العثور عليهم تحت الأنقاض حتى الآن 117 شخصاً منهم 37 قتيلاً و80 جريحاً.



وأكد البيان أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت على علم بوجود أولئك الأسرى في هذا السجن وتقوم بزيارتهم وتفقد أوضاعهم باستمرار.



وطالب البيان المجتمع الدولي ممثلاً بالأمين العام للأمم المتحدة ومجلسي الأمن و حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان القيام بمهامهم القانونية والدولية والإنسانية والأخلاقية ووقف الاعتداءات المستمرة من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية ومن يساندهم .



ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية والقانونية إلى الضغط على مجلس الأمن بسرعة تشكيل لجان دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق المباشر في كافة الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية في حق الشعب اليمني والأراضي اليمنية .



ولفت البيان إلى أن صمت وتقاعس المجتمع الدولي شجع دول التحالف على التمادي في ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق الشعب اليمني ومقدراته وممتلكاته .

سبأ [14/ديسمبر/2017]سبأ