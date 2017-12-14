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منظمة الصحة العالمية : نصف سكان العالم لا يحصلون على خدمات صحية أساسية
[14/ديسمبر/2017]
لندن /سبأ:

قالت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء إن نصف سكان العالم على الأقل لا يتمكنون من الحصول على خدمات صحية ضرورية فيما يجبر كثيرون آخرون على دفع مبالغ مالية ضخمة تفوق طاقتهم مقابل الخدمات الصحية مما يدفعهم إلى الفقر المدقع.

وأضافت المنظمة أن نحو 800 مليون شخص في أنحاء العالم أنفقوا عشرة بالمئة على الأقل من دخلهم على الرعاية الصحية لأنفسهم أو لأطفالهم وما يصل إلى مئة مليون منهم لم يتبق لهم سوى 90ر1 دولار يوميا للعيش به نتيجة لذلك.

وأشارت المنظمة في تقرير مشترك مع البنك الدولي إلى إنه من غير المقبول على الإطلاق ألا يحصل أكثر من نصف سكان العالم على الرعاية الصحية الأساسية.

وقال رئيس البنك الدولي "جيم يونج كيم" في بيان صدر مع التقرير "إذا كنا جادين، ليس فقط بشأن تحسين النتائج الصحية ولكن أيضا بشأن إنهاء الفقر، علينا أن نكثف جهودنا الخاصة بالرعاية الصحية العالمية بشكل عاجل".

سبأ
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