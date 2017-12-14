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  اقتصاد
ارتفاع النفط بفعل تراجع المخزونات لكن تنامي الإنتاج يكبحه
[14/ديسمبر/2017]
سنغافورة /سبأ:

 ارتفعت أسواق النفط اليوم الخميس مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي لكن تنامي الإنتاج حد من مكاسب الأسعار لتظل أقل بكثير من أعلى مستوياتها لعام 2015 الذي بلغته في وقت سابق هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات بما يعادل 2ر0 0بالمئة إلى 69ر56 دولار للبرميل مقارنة مع التسوية السابقة.

وسجلت عقود خام القياس العالمي برنت 79ر62 دولار للبرميل مرتفعة 35 سنتا أو 6ر0 بالمئة عن إغلاقها السابق.

وتراجعت مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة 1ر5 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر مواصلة انخفاضها للأسبوع الرابع على التوالي ومسجلة 99ر442 مليون برميل وهو أقل مستوى لها منذ أكتوبر2015.

سبأ
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