ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 14 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:52:11ص
طيران العدوان يواصل جرائمه البشعة بحق الشعب اليمني
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي جرائمه البشعة بحق الشعب اليمني خلال الساعات الماضية ، حيث شن سلسلة غارات أدت إلى استشهاد وإصابة 86 مواطناً فيما لايزال 45 آخرين في عِداد المفقودين.
موسكو: نرفض ذرائع واشنطن بشأن بقاء قواتها في سورية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه لن تجري إعادة جميع العسكريين الروس من سورية، مشيرا إلى بقاء قاعدتي حميميم وطرطوس.
ارتفاع النفط بفعل تراجع المخزونات لكن تنامي الإنتاج يكبحه
ارتفعت أسواق النفط اليوم الخميس مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي لكن تنامي الإنتاج حد من مكاسب الأسعار لتظل أقل بكثير من أعلى مستوياتها لعام 2015 الذي بلغته في وقت سابق هذا الأسبوع.
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
آخر الأخبار:
حزب البعث : استهداف سجن الأسرى عمل إجرامي يرتقي لجرائم حرب
حقوق الإنسان تدين جريمة استهداف مبنى الأسرى بمديرية شعوب
منظمة الصحة العالمية : نصف سكان العالم لا يحصلون على خدمات صحية أساسية
موسكو قد تطرح على مجلس الأمن مسألة تصدير السلاح لأوكرانيا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
طيران العدوان يواصل جرائمه البشعة بحق الشعب اليمني
[14/ديسمبر/2017]
صنعاء- سبأ:

 واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي جرائمه البشعة بحق الشعب اليمني خلال الساعات الماضية ، حيث شن سلسلة غارات أدت إلى استشهاد وإصابة 86 مواطناً فيما لايزال 45 آخرين في عِداد المفقودين.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارات على المبنى المخصص للأسرى بمديرية شعوب بأمانة العاصمة ما أدى إلى سقوط 31 قتيلاً و إصابة 32 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات فيما لايزال 45 آخرين في عِداد المفقودين منهم من هرب ومنهم من تحول الى أشلاء ، مشيراً إلى أنه تم انقاذ 71 آخراً ونقلهم إلى أماكن آمنة .

وأوضح المصدر أن 11 مواطناً استشهدوا وجرح آخر جراء استهداف طيران العدوان سيارة مواطن في عزلة شمير بمديرية مقبنة بمحافظة تعز ، كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب أربعة آخرين أحدهم جراحه خطرة إثر غارة استهدفت الطريق العام بمديرية قطابر في محافظة صعدة .

وأصيب أربعة مواطنين في غارة لطيران العدوان استهدفت منطقة فروة في مديرية سحار ، كما دمرت غارة أخرى منزلا بمنطقة بني بحر بمديرية ساقين وتسببت في نفوق عدد من المواشي .

وشن طيران العدوان في محافظة صعدة كذلك غارة على منطقة سوار الأسفل بمديرية رازح

و غارتين على جبل شعير بمديرية باقم ، في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح و منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و غارتين على قريتي رمادة وعيال محمد بمديرية نهم في محافظة صنعاء ، كما شن غارتين على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة .

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان دمر بغارة منزل أحد المواطنين في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة ، وشن ثلاث غارات على مديرية زبيد و غارتين على مزرعة في الجراحي وغارتين على مديرية الخوخة ، واستهدف مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة بسبع غارات .

ووفقاً للمصدر شن طيران العدوان السعودي الأمريكي ثلاث غارات على موقع مجازة و غارة على مدينة الربوعة في عسير و 11 غارة على موقعي الشرفة والشبكة في نجران ، وخمس غارات على جبلي تويلق والدود في جيزان ، في حين أطلق طيران الأباتشي 38 صاروخاً على قرية الحثيرة .

سبأ
  المزيد من (محلي)
حزب البعث : استهداف سجن الأسرى عمل إجرامي يرتقي لجرائم حرب
حقوق الإنسان تدين جريمة استهداف مبنى الأسرى بمديرية شعوب
الصحة تستنكر جريمة طيران العدوان في مبنى الأسرى بمديرية شعوب
الأحزاب المناهضة للعدوان : استهداف المبنى المخصص للأسرى يتنافى مع أخلاقيات الحروب
طيران العدوان يشن سبع غارات على مناطق متفرقة بالحديدة
استهداف تجمعات لمرتزقة العدوان وتدمير وإحراق آليتين لهم بتعز
مدفعية الجيش واللجان تدك مواقع للجيش السعودي بنجران وجيزان وعسير
قنص خمسة مرتزقة بمواقع متفرقة بالجوف وشبوة
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على صعدة ونجران وجيزان وعسير
طيران العدوان يشن غارتين على نهم
العدوان السعودي على اليمن
حزب البعث : استهداف سجن الأسرى عمل إجرامي يرتقي لجرائم حرب
[14/ديسمبر/2017]
حقوق الإنسان تدين جريمة استهداف مبنى الأسرى بمديرية شعوب
[14/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يواصل جرائمه البشعة بحق الشعب اليمني
[14/ديسمبر/2017]
الصحة تستنكر جريمة طيران العدوان في مبنى الأسرى بمديرية شعوب
[14/ديسمبر/2017]
الأحزاب المناهضة للعدوان : استهداف المبنى المخصص للأسرى يتنافى مع أخلاقيات الحروب
[14/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by