محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يواصل جرائمه البشعة بحق الشعب اليمني صنعاء- سبأ:



واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي جرائمه البشعة بحق الشعب اليمني خلال الساعات الماضية ، حيث شن سلسلة غارات أدت إلى استشهاد وإصابة 86 مواطناً فيما لايزال 45 آخرين في عِداد المفقودين.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارات على المبنى المخصص للأسرى بمديرية شعوب بأمانة العاصمة ما أدى إلى سقوط 31 قتيلاً و إصابة 32 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات فيما لايزال 45 آخرين في عِداد المفقودين منهم من هرب ومنهم من تحول الى أشلاء ، مشيراً إلى أنه تم انقاذ 71 آخراً ونقلهم إلى أماكن آمنة .



وأوضح المصدر أن 11 مواطناً استشهدوا وجرح آخر جراء استهداف طيران العدوان سيارة مواطن في عزلة شمير بمديرية مقبنة بمحافظة تعز ، كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب أربعة آخرين أحدهم جراحه خطرة إثر غارة استهدفت الطريق العام بمديرية قطابر في محافظة صعدة .



وأصيب أربعة مواطنين في غارة لطيران العدوان استهدفت منطقة فروة في مديرية سحار ، كما دمرت غارة أخرى منزلا بمنطقة بني بحر بمديرية ساقين وتسببت في نفوق عدد من المواشي .



وشن طيران العدوان في محافظة صعدة كذلك غارة على منطقة سوار الأسفل بمديرية رازح



و غارتين على جبل شعير بمديرية باقم ، في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح و منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و غارتين على قريتي رمادة وعيال محمد بمديرية نهم في محافظة صنعاء ، كما شن غارتين على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة .



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان دمر بغارة منزل أحد المواطنين في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة ، وشن ثلاث غارات على مديرية زبيد و غارتين على مزرعة في الجراحي وغارتين على مديرية الخوخة ، واستهدف مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة بسبع غارات .



ووفقاً للمصدر شن طيران العدوان السعودي الأمريكي ثلاث غارات على موقع مجازة و غارة على مدينة الربوعة في عسير و 11 غارة على موقعي الشرفة والشبكة في نجران ، وخمس غارات على جبلي تويلق والدود في جيزان ، في حين أطلق طيران الأباتشي 38 صاروخاً على قرية الحثيرة .

سبأ [14/ديسمبر/2017]سبأ