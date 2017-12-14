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موسكو قد تطرح على مجلس الأمن مسألة تصدير السلاح لأوكرانيا
[14/ديسمبر/2017]
موسكو/سبا:

أعلن يوري شفيتكين نائب رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس النواب الروسي “الدوما” أن موسكو قد تطرح على مجلس الأمن الدولي مسألة تصدير عدد من الدول أسلحة إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن شفيتكين قوله في تصريح امس “لا أستبعد أن تطرح بلادنا هذه المسألة بعد إجراء دراسة مناسبة لها للنقاش في مجلس الأمن الدولي لأن هناك معطيات تتردد حول تزويد أوكرانيا بالأسلحة ليس فقط من كندا بل أيضا من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى”.

وكانت صحيفة “كندا غازيت” أفادت في وقت سابق بأن أوتاوا أدرجت أوكرانيا على قائمة الدول المسموح بتوريد أسلحة ومعدات عسكرية إليها.

وكانت روسيا حذرت في السابق مرارا من عواقب إمداد أوكرانيا بالأسلحة لأن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد الأزمة في جنوب شرق البلاد وتقويض اتفاقات مينسك بشأن التسوية السلمية هناك.

يذكر أن سلطات كييف شنت في نيسان عام 2014 حملة عسكرية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اللتين أعلنتا عن استقلالهما عن أوكرانيا بعد الانقلاب ضد السلطة الشرعية هناك في شباط 2014 وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن عدد ضحايا الأزمة الأوكرانية فاق 10 آلاف شخص.

سبأ
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