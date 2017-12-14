ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 14 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:52:11ص
طيران العدوان يواصل جرائمه البشعة بحق الشعب اليمني
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي جرائمه البشعة بحق الشعب اليمني خلال الساعات الماضية ، حيث شن سلسلة غارات أدت إلى استشهاد وإصابة 86 مواطناً فيما لايزال 45 آخرين في عِداد المفقودين.
موسكو: نرفض ذرائع واشنطن بشأن بقاء قواتها في سورية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه لن تجري إعادة جميع العسكريين الروس من سورية، مشيرا إلى بقاء قاعدتي حميميم وطرطوس.
ارتفاع النفط بفعل تراجع المخزونات لكن تنامي الإنتاج يكبحه
ارتفعت أسواق النفط اليوم الخميس مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي لكن تنامي الإنتاج حد من مكاسب الأسعار لتظل أقل بكثير من أعلى مستوياتها لعام 2015 الذي بلغته في وقت سابق هذا الأسبوع.
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
آخر الأخبار:
حزب البعث : استهداف سجن الأسرى عمل إجرامي يرتقي لجرائم حرب
حقوق الإنسان تدين جريمة استهداف مبنى الأسرى بمديرية شعوب
منظمة الصحة العالمية : نصف سكان العالم لا يحصلون على خدمات صحية أساسية
موسكو قد تطرح على مجلس الأمن مسألة تصدير السلاح لأوكرانيا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
[14/ديسمبر/2017]
القدس المحتلة/سبأ:

شددت شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس من إجراءاتها الأمنية في مدينة القدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى المبارك، بمناسبة حلول ما يسمى عيد "الحانوكاه-الأنوار" العبري.

ونشرت شرطة الاحتلال قواتها الخاصة و"حرس الحدود" والدوريات العسكرية والراجلة في المدينة المقدسة، وفي البلدة القديمة وعند أبواب الأقصى.

وفتحت الشرطة عند الساعة السابعة صباحًا باب المغاربة، ونشرت وحداتها الخاصة وقوات التدخل السريع في باحات الأقصى وعند أبوابه بشكل مكثف، تمهيدًا لتوفير الحماية للمستوطنين المقتحمين للمسجد.

وتأتي هذه الاقتحامات والإجراءات، وسط دعوات أطلقتها منظمات يهودية متطرفة لتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى خلال فترة عيد "الحانوكاه" الذي يستمر لمدة ثمانية أيام.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس لوكالة أنباء "صفا" الفلسطينية إن أكثر من 109 مستوطنين و40 طالبًا يهوديًا اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى على عدة مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضح أن شرطة الاحتلال المتمركزة عند الأبواب شرعت بتفتيش المصلين الوافدين للمسجد، والتدقيق في هوياتهم الشخصية واحتجاز بعضها، لافتًا إلى أن الشرطة أوقفت موظفين في لجنة إعمار الأقصى عن مواصلة عملهم في المسجد.

وأدت مجموعة من المستوطنين خلال الاقتحام طقوسًا وشعائر تلمودية في ساحات المسجد، وسط حالة من التوتر الشديد في المكان.

وتوافد منذ الصباح الباكر عشرات المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتل إلى الأقصى، وتوزعوا على خلقات العلم وقراءة القرآن الكريم، وتصدوا بالتكبير لاقتحامات المتطرفين اليهود المتواصلة.

بدوره، قال المختص في شؤون القدس جمال عمرو إن المدينة المقدسة تشهد إجراءات إسرائيلية ممنهجة، وانتشارًا مكثفًا لقوات الاحتلال، وتدنيس لباحات الأقصى، مع حلول عيد "الحانوكاه" العبري.



وأوضح أن قوات الاحتلال عززت منذ الصباح من تواجدها العسكري في كافة شوارع المدينة والطرقات ومداخل البلدة القديمة، وسط قيود تفرضها على المقدسيين.



وأشار إلى أن اليوم شهد ارتفاعًا في أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى، ونتوقع أن تشهد فترة العيد اليهودي المزيد من الانتهاكات والتدنيس بحق المسجد والمدينة.



ولفت عمرو إلى أن سلطات الاحتلال كثفت منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل" من حملة اعتقالاتها بحق الشبان والفتية المقدسيين، بالإضافة إلى تحرير مخالفات واسعة للسكان، وانتهاك حرمة المقابر، وخاصة مقبرتي باب الرحمة ومأمن الله.



ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا، عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والطلاب اليهود، بحماية أمنية مشددة، في محاولة لبسط السيطرة المطلقة عليه، وفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
موسكو: نرفض ذرائع واشنطن بشأن بقاء قواتها في سورية
منظمة الصحة العالمية : نصف سكان العالم لا يحصلون على خدمات صحية أساسية
موسكو قد تطرح على مجلس الأمن مسألة تصدير السلاح لأوكرانيا
الأمم المتحدة تعرب عن استعدادها للوساطة بين الفلسطينيين وسلطة الاحتلال
الصحة الفلسطينية: 378 إصابة في مواجهات مع الاحتلال خلال مظاهرات الأمس
6700 من الروهينغا قتلوا في الشهر الاول من اعمال العنف في بورما
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن أكثر من 10 غارات على مواقع وأهداف في غزة ..والزوارق الحربية تشارك في قصفها
الصين ترد على دعوة وزير الخارجية الأمريكي كوريا الشمالية للحوار
رئيس الفلبين يمدد العمل بالقانون العرفي جنوب البلاد لمدة عام
نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب بتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بفلسطين

العدوان السعودي على اليمن
حزب البعث : استهداف سجن الأسرى عمل إجرامي يرتقي لجرائم حرب
[14/ديسمبر/2017]
حقوق الإنسان تدين جريمة استهداف مبنى الأسرى بمديرية شعوب
[14/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يواصل جرائمه البشعة بحق الشعب اليمني
[14/ديسمبر/2017]
الصحة تستنكر جريمة طيران العدوان في مبنى الأسرى بمديرية شعوب
[14/ديسمبر/2017]
الأحزاب المناهضة للعدوان : استهداف المبنى المخصص للأسرى يتنافى مع أخلاقيات الحروب
[14/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by