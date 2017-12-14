عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصحة الفلسطينية: 378 إصابة في مواجهات مع الاحتلال خلال مظاهرات الأمس رام الله/سبأ:



قالت وزارة الصحة إن المواجهات التي اندلعت أمس الاربعاء بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة أسفرت عن إصابة 378 مواطنا، بينهم 42 إصابة نقلت إلى المستشفيات.



وأضافت الوزارة في بيان الليلة الماضية "أن العدوان الإسرائيلي على شعبنا خلال الأيام الماضية، أسفر عن إصابة 2281 مواطنا، بينها 469 إصابة تعاملت معها المستشفيات في الضفة والقطاع".



وأوضحت الوزارة أنه نقل إلى مجمع فلسطين الطبي، اليوم، اصابتان بالرصاص الحي، ومستشفى بيت جالا الحكومي 4 إصابات بالرصاص المعدني المغلَّف بالمطاط، ومستشفى الخليل الحكومي 9 إصابات، إصابتان بالرصاص الحي، و3 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و4 جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، ومستشفى رفيديا بنابلس اصابتين إحداها بحجر من مستوطن، وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ووصل مستشفى طولكرم الحكومي 4 اصابات متوسطة بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، ومستشفى أريحا الحكومي 5 إصابات طفيفة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.



وفي قطاع غزة، تعاملت المستشفيات مع 16 إصابة، 7 منها بالرصاص الحي، و3 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وإصابة جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، واصابتان مباشرة بقنابل الغاز، و3 اصابات جراء القصف.

سبأ [14/ديسمبر/2017]سبأ