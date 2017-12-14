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آخر تحديث: الخميس، 14 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:52:11ص
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الصحة تستنكر جريمة طيران العدوان في مبنى الأسرى بمديرية شعوب
[14/ديسمبر/2017]
صنعاء- سبأ:

 استنكرت وزارة الصحة العامة والسكان الجريمة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي في المبنى المخصص للأسرى بمديرية شعوب بأمانة العاصمة و أدت إلى سقوط 30 قتيلاً و جرح أكثر من 80 من النزلاء.

كما استنكرت وزارة الصحة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه استمرار الصمت الدولي لمنظمات الأمم المتحدة و حقوق الإنسان تجاه هذه الجرائم الشنيعة .

وأدان البيان جريمة طيران العدوان التي استهدفت سيارة لمزارعين في مديرية مقبنة بمحافظة تعز ونتج عنها 11 شهيدا وجريح واحد في دلالة على القتل المتعمد للمدنيين.

وأهابت وزارة الصحة بجميع منظمات حقوق الإنسان إدانة هذه الجرائم ، مرحبة بمطالبات منظمة هيومن رايتس ووتش بإحالة قيادات تحالف العدوان إلى المحاكم الدولية وفرض عقوبات دولية عليها.

سبأ
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