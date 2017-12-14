ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 14 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:52:11ص
طيران العدوان يواصل جرائمه البشعة بحق الشعب اليمني
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي جرائمه البشعة بحق الشعب اليمني خلال الساعات الماضية ، حيث شن سلسلة غارات أدت إلى استشهاد وإصابة 86 مواطناً فيما لايزال 45 آخرين في عِداد المفقودين.
موسكو: نرفض ذرائع واشنطن بشأن بقاء قواتها في سورية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه لن تجري إعادة جميع العسكريين الروس من سورية، مشيرا إلى بقاء قاعدتي حميميم وطرطوس.
ارتفاع النفط بفعل تراجع المخزونات لكن تنامي الإنتاج يكبحه
ارتفعت أسواق النفط اليوم الخميس مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي لكن تنامي الإنتاج حد من مكاسب الأسعار لتظل أقل بكثير من أعلى مستوياتها لعام 2015 الذي بلغته في وقت سابق هذا الأسبوع.
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
آخر الأخبار:
حزب البعث : استهداف سجن الأسرى عمل إجرامي يرتقي لجرائم حرب
حقوق الإنسان تدين جريمة استهداف مبنى الأسرى بمديرية شعوب
منظمة الصحة العالمية : نصف سكان العالم لا يحصلون على خدمات صحية أساسية
موسكو قد تطرح على مجلس الأمن مسألة تصدير السلاح لأوكرانيا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
6700 من الروهينغا قتلوا في الشهر الاول من اعمال العنف في بورما
[14/ديسمبر/2017]
رانغون-سبأ:

أعلنت منظمة اطباء بلا حدود اليوم الخميس ان 6700 من افراد الروهينغا على الاقل بينهم 730 طفلا تقل اعمارهم عن الخمس سنوات، قتلوا خلال الشهر الاول من الحملة العسكرية في غرب بورما بين 25 اغسطس و25 سبتمبر الماضيين.

وقالت المنظمة ان "6700 من افراد الروهينغا وفق اكثر التقديرات تحفظا قتلوا بما في ذلك 730 طفلا تقل اعمارهم عن الخمس سنوات".

واوضحت "اطباء بلا حدود" انها تحدثت الى لاجئين في بنغلادش التي فر اليها اكثر من 640 الفا من الروهينغا منذ نهاية اغسطس هربا مما تعتبره الامم المتحدة حملة "تطهير عرقي".

وصرح سيدني وونغ مدير اطباء المنظمة ان المنظمة اجرت ستة تحقيقات شملت اكثر من 2434 عائلة في مخيمات الروهينغا. وقال "التقينا ناجين من العنف في ميانمار (الاسم الآخر لبورما) الذين يقيمون حاليا في مخيمات مكتظة وتفتقد الى الشروط الصحية في بنغلادش".

واضاف ان "ما اكتشفناه مروع سواء في عدد الذين تحدثوا عن مقتل احد افراد العائلة نتيجة للعنف او الطرق المروعة التي قيل انهم قتلوا او اصيبوا بجروح خطيرة فيها".

وتابع "سمعنا اشخاصا يروون ان عائلات باكملها قتلت بعدما سجنها الجيش في بيوتها واضرم النار فيها".

وكشف التحقيق ان 69 بالمئة من القتلى سقطوا بالرصاص. وحسب التحقيق، سقط تسعة بالمئة عندما احرقوا احياء في بيوتهم بينما قتل خمسة بالمئة نتيجة الضرب المبرح.اما الاطفال، فقد سقط ستون بالمئة منهم بالرصاص.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
موسكو: نرفض ذرائع واشنطن بشأن بقاء قواتها في سورية
منظمة الصحة العالمية : نصف سكان العالم لا يحصلون على خدمات صحية أساسية
موسكو قد تطرح على مجلس الأمن مسألة تصدير السلاح لأوكرانيا
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
الأمم المتحدة تعرب عن استعدادها للوساطة بين الفلسطينيين وسلطة الاحتلال
الصحة الفلسطينية: 378 إصابة في مواجهات مع الاحتلال خلال مظاهرات الأمس
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن أكثر من 10 غارات على مواقع وأهداف في غزة ..والزوارق الحربية تشارك في قصفها
الصين ترد على دعوة وزير الخارجية الأمريكي كوريا الشمالية للحوار
رئيس الفلبين يمدد العمل بالقانون العرفي جنوب البلاد لمدة عام
نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب بتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بفلسطين

العدوان السعودي على اليمن
حزب البعث : استهداف سجن الأسرى عمل إجرامي يرتقي لجرائم حرب
[14/ديسمبر/2017]
حقوق الإنسان تدين جريمة استهداف مبنى الأسرى بمديرية شعوب
[14/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يواصل جرائمه البشعة بحق الشعب اليمني
[14/ديسمبر/2017]
الصحة تستنكر جريمة طيران العدوان في مبنى الأسرى بمديرية شعوب
[14/ديسمبر/2017]
الأحزاب المناهضة للعدوان : استهداف المبنى المخصص للأسرى يتنافى مع أخلاقيات الحروب
[14/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by