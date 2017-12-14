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الطيران الحربي الإسرائيلي يشن أكثر من 10 غارات على مواقع وأهداف في غزة ..والزوارق الحربية تشارك في قصفها
[14/ديسمبر/2017]
غزة-سبأ:

شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، أكثر من 10 غارات استهدفت مواقعا وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في عدد من مدن قطاع غزة من رفح جنوبا، حتى بيت لاهياً شمالا.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال الحربية من نوع إف16 و"أباتشي" قصفت بثلاثة صواريخ موقعاً في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره، وإلحاق أضرار بمنازل المواطنين المجاورة، وبث حالة من الخوف في صفوف المواطنين، إضافة إلى قصف موقع في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بصاروخين ما أوقع أضراراً جسيمة به، وبالممتلكات المجاورة، واندلاع نيران في المكان.

كما قصفت طائرات من نوع "أباتشي" إسرائيلية موقعاً بين مدينتي دير البلح وسط القطاع وخان يونس جنوبه، من الجهة الغربية بنحو أربعة صواريخ، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين المجاورة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف القاطنين بالقرب من الاستهداف الإسرائيلي.

وقصفت طائرة حربية من إف16موقعاً شمال بلدة بيت لاهياً شمال القطاع بصاروخ واحد على الأقل، وأحدثت دمارا وخرابا به، وبممتلكات المواطنين المجاورة.

وأطلقت طائرة حربية ثلاثة صواريخ على موقع غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، وألحقت أضرارا بممتلكات المواطنين، القريبة من المكان.

وتجوب طائرات حربية إسرائيلية أجواء القطاع بين الفينة والأخرى، وعلى ارتفاعات منخفضة، وتطلق بالونات حرارية مضيئة، فيما لم تغادر طائرات الاستطلاع الإسرائيلية أجواء القطاع، وتحلق على ارتفاعات منخفضة، محدثة أصوات مزعجة للمواطنين الآمنين.

يشار إلى أن جيش الاحتلال زعم أن القصف الصاروخي على مواقع في القطاع، جاء ردا على إطلاق قذائف صاروخية من غزة سقطت في المستوطنات المتاخمة للقطاع.

الى ذلك،شاركت الزوارق الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، في تنفيذ عمليات قصف، وفي أعمال استطلاع ومطاردة في بحر غزة.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية إن دوي الانفجار الذي سُمع في حوالي الساعة الثانية إلا ثلثا من فجر اليوم كان سببه قيام الزوارق الإسرائيلية باستهداف البحر بقذيفة واحدة على الأقل في منطقة الواحة، شمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

كما قامت الزوارق الحربية الإسرائيلية بالاقتراب من شاطئ بحر خان يونس جنوب قطاع غزة بهدف إرهاب الصيادين وإرغامهم على المغادرة.

وتزامن هذا القصف مع استمرار التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلي.

سبأ
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