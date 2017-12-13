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مدفعية الجيش واللجان تدك مواقع للجيش السعودي بنجران وجيزان وعسير
[13/ديسمبر/2017]
نجران - سبأ :

دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم مواقع وتجمعات للجيش السعودي والمرتزقة وآلياتهم في نجران وجيزان وعسير.

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم شرق موقع المخروق وطلعة معسكر رجلا وعدد من المواقع في الشرفة بنجران .

وأشار المصدر إلى أنه تم استهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي شرق موقع عباسة وفي منفذ الخضراء بقذائف المدفعية .

وفي جيزان أوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين خلف موقع الكرس وجوبح وشمال جحفان ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، كما تم استهداف موقع الفريضة .

ولفت المصدر إلى أنه تم تدمير آلية عسكرية سعودية في استهداف مدفعي على تجمع الآليات والجنود السعوديين في موقع الكرس ، مبيناً أنه تم استهداف جرافة تستحدث تحصينات في موقع العبادية بجيزان .

وأكد المصدر قنص جندي سعودي في قرية مجازة بعسير ، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في قرية مجازة وموقع الشبكة .

سبـأ
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