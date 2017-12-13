محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يشن سلسلة غارات على صعدة ونجران وجيزان وعسير صعدة - سبأ :

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم سلسلة من الغارات على محافظة صعدة ونجران وجيزان وعسير.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن طيران العدوان شن ست غارات على منطقة الغور بمديريتي غمر ورازح، كما شن غارتين على جبل شعير في صعدة.



وأشار المصدر إلى قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية ، كما استهدف قصفا صاروخيا سعوديا منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية.



وفي جيزان شن طيران العدوان السعودي الأمريكي خمس غارات على جبلي تويلق والدود، فيما أطلق طيران العدوان الأباتشي 38 صاروخا على قرية الحثيرة بجيزان.



وببن المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدف بثلاث غارات موقع مجازة، كما شن غارة على مدينة الربوعة في عسير.



وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي 11 غارة على موقعي الشرفة والشبكة فب نجران.

سبـأ [13/ديسمبر/2017]سبـأ