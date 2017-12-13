[13/ديسمبر/2017]
الحديدة - سبأ :
أحرز فريق نجوم الكاميرون كأس البطولة الرياضية لكرة القدم التي نظمها نادي سهام المراوعة بمشاركة عشر فرق رياضية تحت شعار "معا ضد العدوان السعودي الأمريكي".
وجاء إحراز فريق النجوم للبطولة التي استمرت شهر بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وفي الإختتام أشاد وكيل محافظة لشؤون الشباب صدام ناصر بجهود القائمين على البطولة والمستوى الإيجابي الذي ظهر به الشباب .
وفي الختام سلم وكيل المحافظة لقطاع الشباب ونائب مدير مكتب الشباب والرياضة محمد يوسف غلاب ورئيس نادي سهام المراوعة عبدالله القاعدة كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق النجوم.
كما تم تكريم أفضل لاعب في البطولة أنور عمر جبريل وأفضل حارس بكري دغمان وهداف البطولة والجهات المساهمة في إنجاح البطولة.
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