محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة إجراءات الحد من تفشي مرض الدفتيريا بالحديدة الحديدة - سبأ :

ناقش اجتماع عقد اليوم بمحافظة الحديدة وضم مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الرحمن جارالله و مدير الطوارئ بمكتب منظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد الصوفي وخبيري الوبائيات بالمنظمة الدكتور سعيد الشيباني والدكتور ياسين عبدالوارث الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها للحد من تفشي مرض الدفتيريا بالمحافظة.



وفي الاجتماع أوضح الدكتور جار الله أن مكتب الصحة تولى تدريب الكوادر الصحية العاملة في المختبر المركزي على إجراء التحاليل الخاصة بتشخيص المرض ، وكذا تدريب الكوادر الصحية في مركز العزل الخاص بمرضى الدفتيريا الذي تم إنشائه في هيئة مستشفى الثورة العام على أخذ العينات للحالات الوافدة إلى المستشفى.



ولفت إلى أنه تم تشكيل فرق طبية للنزول إلى المناطق التي ظهرت بها حالات مصابة بالمرض لفحص المخالطين وإعطائهم جرعات وقائية من الإصابة بالدفتيريا.



وثمن الدكتور جار الله دعم منظمة الصحة العالمية المتواصل لقطاع الصحة بمحافظة الحديدة وفي مقدمته مكافحة الأمراض السارية والأوبئة في جميع المناطق والمديريات .



من جانبه أكد مدير الطوارئ بمكتب منظمة الصحة العالمية بالمحافظة استعداد المنظمة فتح مراكز عزل أخرى في العديد من المرافق الصحية بالمناطق التي ظهر فيها هذا المرض.



حضر الاجتماع مدير برنامج مكافحة الملاريا بالمحافظة الدكتور عبد الكريم القديمي ونائب مدير الطوارئ بمكتب منظمة الصحة العالميه بالمحافظة الدكتور عبد الله سالم.

سبـأ [13/ديسمبر/2017]سبـأ