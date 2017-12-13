[13/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
تسلم وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي ومحافظ ذمار حمود عباد اليوم مقر معهد الميثاق الوطني بصنعاء التابع للمؤتمر الشعبي العام بحسب توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ صالح الصماد.
وأوضح وزير الإدارة المحلية أنه وفي إطار توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى ومتابعة نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام صادق أمين أبو رأس تم استلام مقر معهد الميثاق وإعادة العناصر المعنية بحراسته والمحافظة عليه .
وأكد الوزير القيسي والمحافظ عباد أنه تم تسليم المقر لقيادة معهد الميثاق.
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