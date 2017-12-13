محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الصماد يزور الشيخ ناجي الشايف (مصحح) صنعاء - سبأ :

زار الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم الشيخ ناجي عبدالعزيز الشايف شيخ مشائخ اليمن.



واطمأن الرئيس الصماد خلال الزيارة الودية على صحة الشيخ الشايف .. متمنيا له دوام الصحة والعافية والسلامة.



وأشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بالأدوار الوطنية والمواقف المشرفة للشيخ الشايف في مختلف مراحل النضال الوطني وما يمثله من قدوة ونموذج حي في كل أعماله ومواقفه المخلصة.



وقد عبر الشيخ ناجي الشايف عن سعادته بزيارة رئيس المجلس السياسي الأعلى له وامتنانه على مشاعره الصادقة والمخلصة.



وأكد الوقوف إلى جانب الوطن وأمنه واستقراره .. مشيدا بالجهود المستمرة التي تبذلها القيادة السياسية في سبيل إيقاف الحرب ورفع الحصار عن الشعب اليمني.

سبـأ [13/ديسمبر/2017]سبـأ