محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء موسع لحكماء وعقلاء مديرية الثورة بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

أقيم بمديرية الثورة بأمانة العاصمة اليوم لقاء موسع لعقلاء وحكماء المديرية، بحضور وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات .



وفي اللقاء أكد وزير العدل أهمية ودور عقلاء حكماء اليمن في توعية المواطنين بطبيعة الأوضاع وتحركات العدو المستمرة في إثارة الفتنة وشق الصف الوطني.



وأشار إلى أن إشعال نار الفتنة والحرب الأهلية في صنعاء والمحافظات التي تديرها حكومة الإنقاذ كانت الخطة الأكثر إجراما للعدو من أجل إرباك الوضع الداخلي ليتسنى له الزحف واحتلال المناطق التي فشل في الوصول إليها خلال الفترة الماضية.



ولفت القاضي عقبات إلى أن يقظة الشعب ورجال الأمن والجيش واللجان الشعبية والشرفاء من حزب المؤتمر كانت بالمرصاد لكل من سولت له نفسه إثارة الفتنة التي تم وأدها .. داعيا إلى المزيد من التكاتف والتلاحم مع أجهزة الدولة للحفاظ على الأمن والسكينة وعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة التي يروج لها إعلام العدو، لاستهداف الجبهة الداخلية .



وأهاب بالجميع تعزيز ثقافة التسامح والاخاء وغرس قيم التضحية والفداء للدفاع عن الوطن ، والتوجه نحو العمل والبناء للنهوض بالوطن وتحقيق مستقبل أفضل تنعم فيها الأجيال بالخير والأمن والاستقرار .

سبـأ [13/ديسمبر/2017]سبـأ