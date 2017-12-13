محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إطلاق سراح طاقم قناة اليمن اليوم بتوجيه من الرئيس الصماد صنعاء - سبأ :

زار وزير الأعلام أحمد حامد ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي ومحافظ ذمار حمود عباد طاقم قناة اليمن اليوم، الذي تم إطلاق سراحهم اليوم بتوجيه من رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ صالح الصماد وبمتابعة من وزير الإعلام.



وأكد الوزير حامد خلال لقاءه طاقم القناة ومعه رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة عبد الرحمن الأهنومي، أن الوطن يتسع للجميع وبحاجة إلى جهود كل أبنائه خاصة الإعلاميين للإسهام بدور فاعل في تعزيز الاصطفاف وكشف مخططات وجرائم العدوان بحق الشعب اليمني.



وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود الجميع وجعل مواجهة العدوان أولوية.



وتطرق وزير الإعلام إلى الجوانب المتعلقة باستمرار بث قناة اليمن اليوم والإضطلاع بدورها مع مختلف وسائل الإعلام الوطنية في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن.

سبـأ [13/ديسمبر/2017]سبـأ