ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 13 - ديسمبر - 2017 الساعة 07:29:25م
قرار جمهوري بتعيين وزيرا للداخلية
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (94) لسنة 2017م بتعيين العميد عبدالحكيم احمد الماوري وزيراً للداخلية ويرقى إلى رتبة لواء.
4 شهداء فلسطينيين و1778 إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ قرار ترامب
بلغت حصيلة الشهداء والإصابات في كافة محافظات فلسطين ، عقب قرار الرئيس الأميركي ترامب بشأن القدس، منذ السابع من الشهر الجاري، وحتى مساء يوم أمس الاثنين، 4 شهداء، و1778 إصابة.
اجتماع للجنة المدفوعات بصنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
عقد بصنعاء اليوم اجتماع للجنة المدفوعات برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي.
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
آخر الأخبار:
الأهلي يتعادل مع مايو ويتوج بدوري أعياد أكتوبر ونوفمبر
وزير المياه والبيئة يلتقي منسق المياه في الصليب الأحمر
الصين ترد على دعوة وزير الخارجية الأمريكي كوريا الشمالية للحوار
نسائم الخير توزع بطانيات وملابس شتوية على 100 أسرة محتاجة بذمار
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
الأهلي يتعادل مع مايو ويتوج بدوري أعياد أكتوبر ونوفمبر
[13/ديسمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
توج فريق أهلي صنعاء بدوري أعياد أكتوبر ونوفمبر لكرة القدم التي نظمها اتحاد اللعبة بأمانة العاصمة بمشاركة ست فرق تنافست بنظام الكل مع الكل من دور واحد.

جاء تتويج الأهلي بقيادة المدرب علي النونو باالدوري رغم تعادله السلبي من دون أهداف أمام منافسه فريق 22 مايو في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء مستضيف الدوري.

وشهد الشوط الأول أفضلية مايو الذي أضاع فرصتين خطيرتين الأولى لصلاح الزريقي الذي سدد كرة قوية ارتطمت في القائم الأيسر لمرمى حارس الأهلي علي العنسي والثانية من رأسية محمد العبيدي وذلك في الدقيقتين 8 و 19 على الترتيب.

وفي الشوط الثاني أضاع مهاجم مايو يونس الجمل هدف محقق بعدما انفرد بالمرمى ليسدد كرة في جسم حارس الأهلي عند الدقيقة 65، ليدرك الأهلي صعوبة الموقف ويستعيد توازنه الملحوظ وكاد أن يخطف هدف عبر مهاجمه البديل زكريا طفطوف بعدما سدد كرة يسارية اصطدمت بالعارضة ، وحاول مايو الوصول لمرمى الأهلي بغية تسجيل هدف والدخول في حسبة ركلات الترجيح، لكن استبسال مدافعي الأهلي ويقضة حارسه أبطلت كل شيء، ليطلق الحكم الدولي حمود المقفزي صافرته منهياً اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

بهذه النتيجة رفع الأهلي الذي لم يخسر أية مباراة في الدوري، رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول، وجاء مايو الذي يقوده المدرب الوطني محمد النفيعي ثانياً بثمان نقاط، وحل اليرموك ثالثا بست نقاط.

وعقب المباراة كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب عبد الرحمن الحسني ومعه وكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي الأهلي بكأس البطولة والميداليات الذهبية وفريق مايو الوصيف والميداليات الفضية كما تم تكريم هداف البطولة لاعب فريق العروبة أيمن المطري بخمسة أهداف.

وشارك في البطولة التي انطلقت في الثاني من أكتوبر الماضي ست فرق من الأمانة هي ، الأهلي ، 22 مايو ، اليرموك ، الوحدة ، الشعب ، والعروبة.

حضر المباراة التي شهدت حضور جماهيري كبير ، القائم بأعمال مدير عام النشاط الرياضي بوزارة الشباب عصام دريبان وأمين عام الفرع بإتحاد اللعبة بأمانة العاصمة عادل هاشم وعدد من مستشاري الوزارة والشخصيات الرياضية والاجتماعية.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
ألمانيا ترصد مكافأة كبيرة للفوز بكأس العالم 2018
نادي نجوز الكاميرون يحرز البطولة الرياضية بمديرية المراوعة بالحديدة
اللجنة الاولمبية الروسية ستدعم مشاركة الرياضيين الروس في بيونجتشانج
غداً .. إختتام دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر بلقاء الأهلي ومايو
ريال مدريد يواجه سان جيرمان في دور 16 بدوري الأبطال أوروبا لكرة القدم
ميسي يعادل الرقم القياسي للألماني مولر بتسجيل 525 هدفا مع فريق واحد
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
تعادل روما سلبيا مع كييفو بالدوري الإيطالي لكرة القدم
الأوكراني لوماتشينكو يحتفظ بلقب منظمة الملاكمة العالمية في وزن فوق الريشة
فوز ملقة على ريال سوسيداد 2-0 بالدوري الإسباني لكرة القدم
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستهدف منزل مواطن بمديرية بيت الفقيه بالحديدة
[13/ديسمبر/2017]
شهيدان بغارة لطيران العدوان استهدف سيارة مواطن بعزلة شمير بتعز
[13/ديسمبر/2017]
استشهاد وإصابة ثمانية مواطنين بغارة لطيران العدوان بصعدة
[13/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
[13/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
[13/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by