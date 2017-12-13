رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأهلي يتعادل مع مايو ويتوج بدوري أعياد أكتوبر ونوفمبر صنعاء-سبأ:

توج فريق أهلي صنعاء بدوري أعياد أكتوبر ونوفمبر لكرة القدم التي نظمها اتحاد اللعبة بأمانة العاصمة بمشاركة ست فرق تنافست بنظام الكل مع الكل من دور واحد.



جاء تتويج الأهلي بقيادة المدرب علي النونو باالدوري رغم تعادله السلبي من دون أهداف أمام منافسه فريق 22 مايو في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء مستضيف الدوري.



وشهد الشوط الأول أفضلية مايو الذي أضاع فرصتين خطيرتين الأولى لصلاح الزريقي الذي سدد كرة قوية ارتطمت في القائم الأيسر لمرمى حارس الأهلي علي العنسي والثانية من رأسية محمد العبيدي وذلك في الدقيقتين 8 و 19 على الترتيب.



وفي الشوط الثاني أضاع مهاجم مايو يونس الجمل هدف محقق بعدما انفرد بالمرمى ليسدد كرة في جسم حارس الأهلي عند الدقيقة 65، ليدرك الأهلي صعوبة الموقف ويستعيد توازنه الملحوظ وكاد أن يخطف هدف عبر مهاجمه البديل زكريا طفطوف بعدما سدد كرة يسارية اصطدمت بالعارضة ، وحاول مايو الوصول لمرمى الأهلي بغية تسجيل هدف والدخول في حسبة ركلات الترجيح، لكن استبسال مدافعي الأهلي ويقضة حارسه أبطلت كل شيء، ليطلق الحكم الدولي حمود المقفزي صافرته منهياً اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.



بهذه النتيجة رفع الأهلي الذي لم يخسر أية مباراة في الدوري، رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول، وجاء مايو الذي يقوده المدرب الوطني محمد النفيعي ثانياً بثمان نقاط، وحل اليرموك ثالثا بست نقاط.



وعقب المباراة كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب عبد الرحمن الحسني ومعه وكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي الأهلي بكأس البطولة والميداليات الذهبية وفريق مايو الوصيف والميداليات الفضية كما تم تكريم هداف البطولة لاعب فريق العروبة أيمن المطري بخمسة أهداف.



وشارك في البطولة التي انطلقت في الثاني من أكتوبر الماضي ست فرق من الأمانة هي ، الأهلي ، 22 مايو ، اليرموك ، الوحدة ، الشعب ، والعروبة.



حضر المباراة التي شهدت حضور جماهيري كبير ، القائم بأعمال مدير عام النشاط الرياضي بوزارة الشباب عصام دريبان وأمين عام الفرع بإتحاد اللعبة بأمانة العاصمة عادل هاشم وعدد من مستشاري الوزارة والشخصيات الرياضية والاجتماعية.

سبأ [13/ديسمبر/2017]سبأ