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وزير المياه والبيئة يلتقي منسق المياه في الصليب الأحمر
[13/ديسمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
بحث وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير اليوم مع منسق قسم المياه والإسكان في اللجنة الدولية للصليب الأحمر - مكتب اليمن بيير بتلود جوانب التعاون بين الجانبين والتدخلات التي ينفذها الصليب في مجال المياه والصرف الصحي.

وتطرق اللقاء إلى تمويلات الصليب الأحمر لقطاع المياه والصرف الصحي خاصة في محافظتي الحديدة وتعز، وكذا أعمال التدريب التي نفذها الصليب والأجهزة المسلمة لمؤسسات المياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة ومحافظات الحديدة، عدن، تعز، إب، ذمار، البيضاء، صعده، عمران ، حجة.

وناقش اللقاء الشروط المرجعية لدراسة جدوى مشروع المياه الجوفية في اليمن الذي سينفذ بالشراكة بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئة العامة للموارد المائية.

وتناول اللقاء الصعوبات التي تمر بها مدينة مناخة في جوانب نقل المياه، وقد أبدى الصليب استعداده المبدئي توفير مولد 850 كيلو وات لمدينة مناخة لتشغيل وحدات ضخ المياه.

وأكد وزير المياه والبيئة على أهمية الدور الفاعل الذي يقوم به الصليب الأحمر في مساندة جهود الوزارة والأنشطة التي تنفذها في مجالي المياه والصرف الصحي.

وأشار إلى أن هذه المرحلة تتطلب توسيع آفاق التعاون وبذل مزيد من الجهود بما يلبي تطلعات وزارة المياه والبيئة وهيئاتها ومؤسساتها في تقديم خدماتها للمواطنين وعلى الوجه المطلوب.

بدوره أشاد مسؤول الصليب الأحمر بجهود وزارة المياه والبيئة وبصماتها الواضحة على الصعيد الميداني خاصة في ظل الظروف التي يمر بها البلد .. لافتا إلى التعاون الإيجابي والمثمر من جانب الوزارة في تسهيل أعمال اللجنة الدولية مما يتيح للصليب فرصة أكبر لدعم قطاع المياه والصرف الصحي .

حضر اللقاء وكيل أول وزارة المياه عبدالغني المداني ووكيل قطاع الشؤن المالية والإدارية عبدالله الهادي والوكيل المساعد عبدالسلام الحكيمي.

سبأ
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