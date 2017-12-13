عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصين ترد على دعوة وزير الخارجية الأمريكي كوريا الشمالية للحوار بكين – سبأ :

ردت الصين اليوم الأربعاء على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بدعوة الولايات المتحدة كوريا الشمالية إلى التقدم نحو الحوار والتواصل.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ في إفادة صحفية "لقد لاحظنا هذه التصريحات وإن موقف الحكومة الصينية ثابت بشأن حل قضية شبه الجزيرة الكورية بشكل سلمي من خلال الحوار والمفاوضات".



واضاف ان "الصين ترحب بجميع الجهود المبذولة لتخفيف حدة التوترات ودعم الحوار لحل هذه المشكلة".



واوضح "اقترحت الصين نهج المسار المزدوج ومبادرة التعليق مقابل التقليق لتسوية القضية، وإننا نتمنى ان تلتقي الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية في منتصف الطريق وتتخذ كلاهما خطوة مهمة للمشاركة في الحوار والتواصل".



واكد ان "الصين ستستمر في القيام بدور بناء في تعزيز التسوية المناسبة لقضية شبه الجزيرة الكورية بطريقة سلمية".

سبأ [13/ديسمبر/2017]سبأ