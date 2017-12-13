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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - ديسمبر - 2017 الساعة 07:29:25م
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نسائم الخير توزع بطانيات وملابس شتوية على 100 أسرة محتاجة بذمار
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نسائم الخير توزع بطانيات وملابس شتوية على 100 أسرة محتاجة بذمار
[13/ديسمبر/2017]
ذمار- سبأ:
دشنت جمعية نسائم الخير الاجتماعية الخيرية التنموية النسوية اليوم توزيع بطانيات وملابس شتوية على 100 أسرة من الفقراء والنازحين والأيتام بذمار بدعم من جروب الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت رئيسة الجمعية جميلة الصلوي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المشروع يهدف إلى التخفيف من معاناة النازحين والفقراء والأيتام جراء موجة البرد الشديدة، وتعزيز روح التكافل والتعاون والأخاء في أوسط المجتمع خصوصا في ظل الأوضاع الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار.

وأشادت بدور جروب الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية على ما قدمه من دعم للنازحين والفقراء والأيتام.. داعية رجال المال والأعمال إلى تقديم الدعم والمساندة للفقراء والمحتاجين.

سبأ
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