محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة في عملية إغارة بجيزان جيزان -سبأ:

قتل وجرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة اليوم في عملية إغارة لوحدات من الجيش واللجان الشعبية على مواقع العدو السعودي والمرتزقة بجيزان .



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية هجومية على مواقع العدو السعودي والمرتزقة في الغول باتجاه جبل قيس ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود السعوديين والمرتزقة.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات للجنود السعوديين في قرية مجازة وموقع الشبكة، مكبدة العدو خسائر فادحة.

سبأ [13/ديسمبر/2017]سبأ