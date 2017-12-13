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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - ديسمبر - 2017 الساعة 07:34:04م
قرار جمهوري بتعيين وزيرا للداخلية
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (94) لسنة 2017م بتعيين العميد عبدالحكيم احمد الماوري وزيراً للداخلية ويرقى إلى رتبة لواء.
4 شهداء فلسطينيين و1778 إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ قرار ترامب
بلغت حصيلة الشهداء والإصابات في كافة محافظات فلسطين ، عقب قرار الرئيس الأميركي ترامب بشأن القدس، منذ السابع من الشهر الجاري، وحتى مساء يوم أمس الاثنين، 4 شهداء، و1778 إصابة.
اجتماع للجنة المدفوعات بصنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
عقد بصنعاء اليوم اجتماع للجنة المدفوعات برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي.
الجمعة المقبلة المنتخب الوطني يواجه نظيره العُماني استعداداً لخليجي23
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الجمعة القادمة مباراة ودية مع نظيره العُماني في العاصمة مسقط ضمن إستعدادات المنتخبين للمشاركة في دورة كأس الخليج "خليجي23 " التي تحتضنها الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير القادم.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يستهدف منزل مواطن بمديرية بيت الفقيه بالحديدة
[13/ديسمبر/2017]
الحديدة -سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم غارة على مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة.
وأوضح مصدر محلي بالمديرية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بغارة منزل أحد المواطنين في مديرية بيت الفقيه.
سبأ
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