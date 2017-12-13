محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأرصاد: معظم المناطق ما تزال متأثرة بالمرتفع الجوي السيبيري البارد صنعاء-سبأ:

أكد المركز الوطني للأرصاد أن معظم مناطق الجمهورية خاصة المرتفعات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية ما تزال متأثرة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري البارد.



وتوقع المركز الوطني للأرصاد في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استمرار الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة خلال الـ 24 ساعة القادمة مع تكون الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية.



وأشار المركز إلى أن المناطق الجبلية لمحافظات صعدة وعمران وصنعاء وذمار والبيضاء وأجزاء من محافظات إب والضالع ولحج وأبين مناطق واسعة من المحافظات الصحراوية والهضاب الداخلية ما تزال متأثرة بالكتلة الهوائية الباردة والجافة والتي أدت إلى انخفاض درجات الحرارة الصغرى في بعض المحافظات خاصة الجبلية إلى ما دون الصفر.



وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية وخاصة الأطفال والمرضى وكبار السن والعاملين أثناء المساء والصباح الباكر من الأجواء الباردة وشديدة البرودة.



كما نبه المركز المزارعين باتخاذ الاحتياطات اللازمة من أثار موجه البرد والصقيع بتغطية المزروعات والمواشي والنحل حفاظا عليها.

سبأ [13/ديسمبر/2017]سبأ